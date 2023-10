Tiago Ghidotti Felipe e Rodrigo lançam parceria com Simone Mendes

Destaque no nicho sertanejo e acima da média em tudo o que se propõe a fazer, a dupla Felipe e Rodrigo , dona de hits como “Média Boa”, “Novidade”, “Beijo, Fumaça e Mentira”, acabou de gravar um audiovisual icônico, “Questão de Tempo”. O projeto reúne nomes como Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto e Simone Mendes , esta última, escolhida pelos amigos para disponibilizarem a primeira faixa do audiovisual. Sendo assim, “Oceano”, promessa de novo sucesso do trio, chega aos aplicativos de áudio às 21h desta quinta (05), enquanto seu videoclipe estreia no YouTube no dia seguinte, às 11h.

A canção é autoral e traz Felipe como compositor principal, atuando ao lado de Edson Garcia, Victor Reis, Dani Lima e Flavinho do Kadet. A faixa conta a história de um romance acabado e os esforços para esquecer o antigo amor, tendo o intérprete assumindo o risco de “suar um oceano” e desidratar, se necessário, para desmemoriar a ex-paixão.

“Estamos felizes demais por ter gravado o nosso segundo DVD, ainda mais com a participação de uma pessoa tão especial como a Simone Mendes na música ‘Oceano’, uma faixa em que nossa expectativa está lá em cima, e ficou muito legal o jeito que interpretamos, foi muito bacana. Estamos ansiosos com este lançamento, espero que a galera goste. A participação da Simone veio para abrilhantar a música “, afirma Rodrigo.

Segundo Felipe, a canção foi uma das últimas músicas a entrar no repertório. “Sentimos nessa música o mesmo de quando compusemos ‘Erro Gostoso’, primeira canção gravada pela Simone na carreira solo. Então, juntou toda aquela sensação boa de trabalho feito. O Pepato nos deu a maior força para gravarmos com a Simone, e inclusive ele mostrou a música para ela antes da gente saber, e casou perfeitamente. Não conseguimos mais enxergar ‘Oceano’ de outro jeito. Se Deus abençoar, essa faixa vai ser mais uma virada de chave da nossa carreira”, finaliza o artista.

Com 14 faixas em sua setlist, “Questão de Tempo” foi gravado em Goiânia e traz apenas músicas inéditas. O audiovisual tem assinatura de Fernando Trevisan (Catatau) como diretor de arte e de cenografia. Já Eduardo Pepato comanda a produção musical.

O post Felipe e Rodrigo lançam parceria com Simone Mendes apareceu primeiro em EGOBrazil .