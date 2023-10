Após detonar equipe e polêmica com Bella Campos, Xamã declara: ‘Estou de saco cheio’

O cantor Xamã , de 33 anos, compartilhou novamente seus sentimentos nas redes sociais nesta terça-feira (3) ao revelar que não tem controle sobre suas contas nas redes sociais. Em sua história no Instagram, ele expressou sua frustração: “Estou cansado de toda semana ter meu nome envolvido em fofocas!!! A única verdade é que estou gravando dois filmes em tempo real e na sexta-feira lançarei uma nova música”.

A mais recente controvérsia envolvendo Xamã gira em torno de rumores de seu envolvimento com Bella Campos , de 25 anos, que está solteira desde o término de seu relacionamento com MC Cabelinho . As especulações surgiram devido ao fato de os dois artistas estarem trabalhando juntos em um filme em Cuiabá, no Mato Grosso, e Xamã ter compartilhado um vídeo de Bella cantando e dançando. Além disso, os seguidores notaram que Xamã e sua namorada, Ana Julya, apagaram as fotos juntos nas redes sociais.

Anteriormente, Xamã usou suas redes sociais para expressar sua insatisfação com a forma como sua equipe gerencia sua presença online. No Twitter, ele escreveu: “Estou cansado”. E em suas histórias no Instagram, ele fez um desabafo mais extenso, lamentando: “Estou muito irritado. Não me permitem fazer nada. Tudo é restringido, tudo me prejudica, mas só posso ser genuíno se for autêntico. Todos vêm e fazem o que querem com minha vida, e eu sou obrigado a fingir que esses problemas não estão me causando um grande transtorno.”