Whindersson Nunes corre para o interior em busca de novo amor

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, o conhecido comediante Whindersson Nunes , famoso por seu lado romântico, estaria envolvido em um novo relacionamento que parece bastante promissor. Isso porque ele teria feito um grande esforço para se encontrar com sua pretendente, viajando por várias horas até o interior de São Paulo!

Após alguns meses de solteirice, Whindersson parece ter dado um tempo em suas atividades, que incluem comédia, música, esportes e outros projetos, para se dedicar ao amor. Conforme as informações, no último final de semana, Whindersson viajou até Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, para encontrar-se com uma estudante de direito chamada Luana Signorini. De acordo com o Portal, os dois se conheceram em uma festa, onde o humorista demonstrou interesse inicial e se aproximou dela. Até o momento, Whindersson não se pronunciou sobre o assunto e não foi fotografado com a jovem, o que nos deixa ansiosos para saber mais detalhes sobre esse possível novo relacionamento.

É importante lembrar que Whindersson Nunes e Luísa Sonza, sua ex-esposa, se reuniram recentemente para celebrar o aniversário de Marina Sena em São Paulo. O humorista acompanhou a cantora até seu carro e ficou observando até que ela desaparecesse pelas esquinas. Mesmo após a separação em 2020, o ex-casal mantém uma sólida amizade.

O comediante e a cantora começaram a namorar em 2016 e oficializaram sua união dois anos depois. Na época, eles destacaram que o relacionamento foi marcado por momentos especiais, e a decisão de se separar foi tomada para preservar essas lembranças especiais.

