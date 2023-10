Tiago Ghidotti Sônia Abrão, Boninho e Lexa se reúnem para o lançamento do livro de Ana Furtado em SP

Na noite de segunda-feira, São Paulo foi palco de um evento que reuniu algumas das personalidades mais conhecidas da mídia brasileira. A apresentadora Sônia Abrão , o renomado diretor Boninho e a talentosa cantora Lexa se encontraram para prestigiar o lançamento do livro da também apresentadora Ana Furtado.

O evento, que aconteceu em uma elegante livraria no coração de São Paulo, foi marcado por elegância e camaradagem. A autora, Ana Furtado , conhecida por seu carisma na televisão brasileira, recebeu calorosamente os convidados, que lotaram o local.

Sônia Abrão , que é reconhecida por sua longa carreira na televisão e pelo seu programa “ A Tarde É Sua “, posou ao lado de Boninho , o famoso diretor responsável por reality shows de sucesso como o Big Brother Brasil. Os dois compartilharam momentos descontraídos durante o evento, demonstrando uma amizade sólida e duradoura.

A cantora Lexa , que vem conquistando o Brasil com seu talento musical e carisma, também marcou presença no lançamento. Sua presença adicionou um toque de glamour e juventude ao evento, e ela se mostrou animada por estar lá para apoiar Ana Furtado em seu novo projeto literário.

Ana Furtado , autora do livro “Até Nunca Mais”, compartilhou sua gratidão pela presença dos amigos e colegas de trabalho no evento. O encontro dessas personalidades icônicas da mídia brasileira em um evento tão especial deixou claro o apoio e a camaradagem que permeiam o mundo do entretenimento. A noite foi marcada por risos, abraços e, é claro, uma celebração à cultura literária, com o lançamento do aguardado livro de Ana Furtado.

Fotos: Andy Santana / Brazil News

