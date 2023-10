Tiago Ghidotti Sabrina Sato causa tumulto ao realizar fotografia de campanha na movimentada em SP

Sabrina Sato interrompeu o tráfego na Avenida Faria Lima, situada em São Paulo, durante a tarde desta segunda-feira, 2 de outubro. Vestindo um traje completamente roxo, ela agitou o coração do distrito financeiro da cidade e posou para fotografias com o conjunto de pessoas que se reuniu no local.

A apresentadora estava envolvida na filmagem de uma campanha publicitária nas instalações do estúdio Beleza na Web, onde se juntaram profissionais de renome, incluindo Celso Kamura, Leo Almeida, Josi Helena e Bruna Fabricio. Eles realizaram uma transformação não apenas na artista, mas também na audiência presente.

Após um fim de semana movimentado, Sabrina retornou de uma viagem a Ibiza, na Espanha, onde desempenhou o papel de madrinha de casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Além disso, ela fez sua estreia recente como apresentadora no programa “Fantástico” da TV Globo.

A celebridade lidera o segmento “Essa Eu Quero Ver”, que compreende quatro episódios. Nesta série, ela explorou diversas localidades na Itália, que foi eleita como o país mais acolhedor do mundo, para desvendar histórias curiosas e, ocasionalmente, excêntricas, desconhecidas da maioria dos brasileiros ou que se tornaram viral nas mídias sociais.

Um dos destinos visitados pela apresentadora foi a suposta residência do cantor Harry Styles no país. O vídeo, que se tornou viral nas plataformas de mídias sociais, mostra a brasileira aplaudindo à porta da propriedade e chamando pelo nome do artista, na esperança de que ele atendesse ao chamado. Embora não tenha alcançado seu objetivo, a cena conquistou o público, que agora está ansioso pelo próximo episódio.

