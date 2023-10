Ratinho e Raul Gil na mesma semana homenageiam Mara Maravilha no SBT Na semana repleta de emoções no SBT, os ícones da televisão Ratinho e Raul Gil uniram forças para prestar uma emocionante homenagem a Mara Maravilha. Em um momento histórico, os dois apresentadores dedicaram seus programas à carreira brilhante e à contribuição única de Mara para a indústria do entretenimento. A homenagem ressaltou a importância de […]O post Ratinho e Raul Gil na mesma semana homenageiam Mara Maravilha no SBT apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Ratinho e Raul Gil na mesma semana homenageiam Mara Maravilha no SBT