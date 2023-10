Tiago Ghidotti Qual é a razão por trás da atenção voltada para Jojo Todynho em A Fazenda 15?

A cantora Jojo Todynho não está incluída no elenco atual de A Fazenda 15, mas tem se tornado uma figura frequente dentro do programa da Record TV. Isso ocorre porque a artista tem sido mencionada repetidamente pelos participantes.

Com três desafetos entre os competidores, Lucas Souza, Cariúcha e Kamila Simioni, a funkeira, vencedora da 12ª edição de A Fazenda, frequentemente se torna um tema de conversa. Em menos de uma semana de confinamento, a artista já foi o foco de acaloradas discussões.

A principal razão pela qual Jojo se tornou uma presença secundária na competição é devido ao confronto entre Lucas, seu ex-marido, e Cariúcha, com quem a funkeira trocou farpas nas redes sociais nos últimos meses. Os dois têm trocado acusações, incluindo o motivo de sua fama nacional.

Além disso, há rumores de que Cariúcha está tentando imitar Jojo Todynho para conquistar o público. Após uma briga com Cariúcha, Rachel Sheherazade fez uma análise sobre o comportamento da competidora.

“Ela está com uma rivalidade porque queria estar no lugar de Jojo, ela só está aqui devido aos ataques a Jojo. Então, essa agressividade não é natural, ela exagera aqui para ganhar destaque, para incomodar. Não é natural chegar e começar a gritar quando todos estão dormindo. Isso não é educado. Isso envolve respeito pelo próximo, não apenas formal ou informalmente. Ela faz isso para criar um ambiente tóxico e se destacar”, comentou a jornalista em uma conversa com André Gonçalves.

Rachel também acrescentou que a rival não está trilhando o caminho certo no jogo: “Acredito que ela esteja construindo um personagem, talvez queira ser uma Jojo Todynho desta edição. No entanto, está muito longe disso, não chega aos pés de uma Jojo Todynho.”

Nos últimos dias, a atitude de Cariúcha tem gerado opiniões divergentes e levou a uma quebra de contrato com uma agência que gerenciava sua carreira. Aproveitando a grande repercussão, Jojo Todynho, que até então estava em silêncio, decidiu se manifestar: “Posso falar? Eu avisei”.

