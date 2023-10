Google Noticias Nego do Borel deu esclarecimentos após ser alvo de acusações de crueldade com animais

Recentemente, Nego do Borel se viu no centro de uma polêmica online depois de compartilhar uma foto de um cachorro com dentes de ouro. Na legenda, o cantor declarou: “Meu cachorro deve ser assim, igual ao dono”.

A veracidade da imagem não foi esclarecida imediatamente, o que resultou em uma enxurrada de críticas e acusações de maus-tratos por parte dos internautas. Uma pessoa ironicamente chamou a imagem de “maus-tratos”, enquanto outra a considerou “desnecessária”.

Um terceiro indivíduo pediu a Nego do Borel que esclarecesse se era uma farsa de mau gosto, questionando se um “profissional” teria concordado com essa situação. Diante da reação negativa à sua postagem inicial, Nego do Borel decidiu alterar a legenda da imagem, adotando uma abordagem mais ambígua:

“Já vi de tudo nessa vida, mas tem coisas que até Deus duvida”, sugerindo que talvez o cachorro em questão não fosse seu e que a imagem pudesse ser manipulada. Apesar das críticas à sua primeira postagem, Nego do Borel tentou corrigir a situação.

De acordo com informações obtidas pelo Portal, o artista negou veementemente qualquer relação com o cachorro mostrado na imagem: “O cachorro não é meu”. Ele esclareceu que simplesmente compartilhou uma imagem que encontrou na internet e que não tinha conhecimento da origem do animal em questão.

