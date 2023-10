Tiago Ghidotti Marina Fabris arrasa em apresentação oficial do Jaguariúna Rodeo Festival

Influenciadora Marina Fabris mostrou as raízes do sertanejo e conversou com os artistas que subiram no palco do evento

“Foi algo completamente indescritível”, essas foram as palavras de Marina Fabris – apresentadora e influenciadora – ao falar do Jaguariúna Rodeo Festival deste ano. A convite da Diverti, empresa responsável pela realização de uma das maiores celebrações do circuito sertanejo, Marina Fabris foi responsável pela cobertura digital oficial do evento e pela apresentação da grandiosa festa.

A 34ª edição do megaevento entrou para a história do circuito sertanejo e a influenciadora teve a oportunidade de viver momentos memoráveis no palco da festa e ao lado da Diverti .

Dentro da arena, Marina mostrou um pouquinho do que aconteceu nas finais do circuito RAM ANTT e do PBR Jaguariuna Teams. “O esporte é sempre emocionante, eu comecei no rodeio, mas hoje eu atuo mais nos palcos e bastidores! No entanto, sempre que tenho oportunidade amo mostrar um pouquinho das competições e dos atletas, que admiro muito”, comenta Marina.

Além das ações no palco, a apresentadora foi para os bastidores e entrevistou alguns dos grandes astros do fim de semana, como Ana Castela, Maiara & Maraisa, Gustavo Mioto Jorge & Mateus e Luan Santana , além de bater um papo com alguns influenciadores presentes na Vila dos Artistas. Todo o conteúdo produzido está disponível nas redes sociais da apresentadora (@ marinafabris ) e também nas do evento (@ jaguariunarodeofestival ).

O Jaguariuna Rodeo Festival é um dos maiores e mais emocionantes eventos do Brasil, e foi a realização de um sonho profissional para Marina Fabris . “Sempre acompanhei a festa como telespectadora e estar em cima do palco foi uma realização profissional e pessoal, fiquei muito emocionada”, finaliza Marina Fabris.

O post Marina Fabris arrasa em apresentação oficial do Jaguariúna Rodeo Festival apareceu primeiro em EGOBrazil .