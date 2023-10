Gusttavo Lima deixa fãs perplexos com mudança drástica no visual: “Pedia o divórcio” O cantor Gusttavo Lima surpreendeu a todos ao aparecer com uma transformação de aparência nas redes sociais. Ele decidiu raspar a barba e manter apenas o bigode, o que não parece ter agradado muito os fãs de seu relacionamento com Andressa Suita. Após a repercussão nas redes sociais, as reações na internet foram intensas. Alguém […]O post Gusttavo Lima deixa fãs perplexos com mudança drástica no visual: “Pedia o divórcio” apareceu primeiro em EGOBrazil.

Gusttavo Lima deixa fãs perplexos com mudança drástica no visual: “Pedia o divórcio”