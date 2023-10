Fã Congolesa leva Lázaro Ramos às lágrimas em painel no “Festival Negritudes”, em SP Lázaro Ramos derramou lágrimas durante um painel no “Festival Negritudes” da Rede Globo, que ocorreu na tarde desta terça-feira (03) em São Paulo. Uma fã vinda do Congo compartilhou sua história e como se inspirou no ator e em Taís Araújo, assistindo a “Cobras e Lagartos” sem mesmo entender o português. Ela contou que é […]O post Fã Congolesa leva Lázaro Ramos às lágrimas em painel no “Festival Negritudes”, em SP apareceu primeiro em EGOBrazil.

