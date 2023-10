Deolane Bezerra é apresentada como destaque da Grande Rio Com look de mais de R$ 200 mil, a advogada e influencer Deolane Bezerra foi apresentada como destaque da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval 2024, neste sábado (30), no Rio de Janeiro. O convite veio através da Thainá Oliveira, filha do presidente de honra da escola. “Eu fiquei extremamente feliz […]O post Deolane Bezerra é apresentada como destaque da Grande Rio apareceu primeiro em EGOBrazil.

