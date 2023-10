CI Produções Divulgação Cléo Faria: Sua Estreia Triunfal nos Palcos com ‘DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood

A Jovem Talentosa Cléo Faria , Brilha no Teatro ao Lado dos Detetives do Prédio Azul

Cléo Faria , a Feiticeira Brisa , ao lado de um grande elenco, incluindo Heloísa Perissé e sua filha Luisa Perissé, estreiam a peça na turnê nacional baseada na série de sucesso do Gloob, “DPA – Detetives do Prédio Azul” , com um novo espetáculo que já promete ser um sucesso repleto de aventuras. Vale ressaltar que a talentosa Cléo Faria, apesar de sua juventude, faz sua estreia nos palcos com a mesma maestria que conquistou o público na televisão, alcançando um grande sucesso.

Já assistidos por mais de 50 mil pessoas nos palcos, os queridinhos detetives da criança estão de volta com “DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” , apresentando o elenco original da série em uma turnê nacional.

O sucesso da série de TV, do cinema e do teatro dos Detetives do Prédio Azul agora retorna aos palcos com uma nova aventura. “DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” estreia em 12 de outubro, comemorando o Dia das Crianças, no Teatro Multiplan, localizado no VillageMall, na Barra da Tijuca. Esta produção emocionante e divertida estará em cartaz até 19 de novembro, proporcionando um programa imperdível para toda a família. A atração também visitará as cidades de Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC) até o final de 2023.

A peça teatral é inspirada na série de grande sucesso do Gloob, “DPA – Detetives do Prédio Azul” , que está no ar há mais de dez anos e caminha para sua 18ª temporada. O famoso e destemido trio de detetives continua conquistando uma legião de fãs com suas histórias cheias de magia, mistérios e aventuras. Além da TV, os pequenos já puderam vivenciar o universo DPA nos cinemas com três filmes lançados, bem como no teatro com a peça “DPA A Peça 1 – Um Mistério no Teatro”. Agora, toda a turma do Prédio Azul retorna aos palcos para uma aventura nova e emocionante.

“DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” está recheada de novidades. Os detetives Max (Samuel Minervino) e Zeca (Stéfano Agostini) ganham a companhia da nova detetive da capa vermelha, Mel, interpretada por Emilly Puppim. A investigadora estreante chega à série na 18ª temporada e já está convocada para sua primeira missão no teatro. As irmãs feiticeiras Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cléo Faria) também fazem sua estreia no espetáculo. As apresentações contarão ainda com as participações especiais de Heloísa Périssé, que interpreta a bruxa Cassandra Brum, e Luisa Périssé, como a bruxa Anabel. E, é claro, não poderia faltar as presenças do mago Theobaldo (Charles Myara), de Leocádia (Cláudia Netto) e do querido porteiro, Severino Capim (Ronaldo Reis).

Escrita por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes, com direção de Ernesto Piccolo, “DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” é uma realização da Ziss Produções, com direção de produção de Elisa Padilha, coprodução e marketing da Inova Brand, coprodução e apoio da Gloss Produções, e curadoria de conteúdo do Gloob. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev.

Uma nova trama a ser desvendada em “DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” : Max, Zeca e Mel tentam ir ao cinema, mas encontram todos os cinemas estranhamente fechados. No Prédio Azul, Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme em Magowood, uma cidade cinematográfica. Ao mexer no envelope, Severino fica alterado, agitado como um ator de cinema antigo. Cassandra e sua filha Anabel Brum, que serão as estrelas do filme, convidam Severino para atuar também. Enciumada, Leocádia decide ir e prepara um mala-baú. Enquanto isso, os detetives, preocupados com Severino, resolvem ir e se escondem no baú de Leocádia. Theobaldo, com seu magular, leva todos para os estúdios no reino de Ondion.

Em Magowood, todos participam das filmagens, inclusive Berenice e Brisa, que se tornam amigas de Anabel. No entanto, no meio de uma cena, Cassandra toma um banho de concreto e fica petrificada. Quem terá sabotado o concreto cênico? Theobaldo tenta reverter a situação e descobre que seu magular foi roubado. Mas por quem? Os detetives precisam entrar em ação para salvar a famosa atriz de Magowood e encontrar o celular desaparecido do mago Theobaldo.

Serviço (Rio de Janeiro):

Espetáculo: “DPA A Peça 2 – Um Mistério em Magowood”

Local: Teatro Multiplan

Endereço: VillageMall, Avenida das Américas, 3900, piso SS1, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Estreia: 12 de outubro

Temporada: de 12 de outubro a 19 de novembro

Dias e horários: Primeira semana, com especificações: 12 (quinta-feira) e 13/10 (sexta-feira), às 16h30; 14 (sábado) e 15/10 (domingo), às 14h e às 16h30 Demais semanas até 19/11: sábados e domingos, às 14h e às 16h30

Entrada: entre R$ 19,80 e R$ 250, vendas no https://bileto.sympla.com.br/event/85531/d/209524

Duração: 70 minutos

Gênero: infantil

Classificação indicativa: livre

Turnê Nacional 2023:

RIO DE JANEIRO – 12 de outubro a 19 de novembro

Curtíssima Temporada

TEATRO MULTIPLAN, Shopping Village Mall – Barra da Tijuca

Av. das Américas, 3900 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Entradas e mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/85531/d/209524

CURITIBA – 25 e 26 de novembro

Únicas Apresentações

Ópera de Arame

Rua João Gava 920, Abranches – Curitiba/PR

Entradas e mais informações: https://www.diskingressos.com.br/grupo/1301/26-11-2023/pr/curitiba/dpa-Um%20Mist%C3%A9rio%20Musical%20em%20Magowood

PORTO ALEGRE – 02 e 03 de dezembro

Únicas Apresentações

Teatro da PUC Porto Alegre

Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre/RS

Entradas e mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/85576S/d/209980

FLORIANÓPOLIS – 16 e 17 de dezembro

Únicas Apresentações

Teatro Ademir Rosa

Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica, Florianópolis/SC

Entradas e mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/85590/d/210074





