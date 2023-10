Tiago Ghidotti Cantora Sandy e família embarcam para emocionante turnê na Europa

A renomada cantora brasileira, Sandy , deu início a uma emocionante jornada musical ao embarcar nesta terça-feira para sua aguardada turnê na Europa. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, testemunhou um momento especial, quando a artista generosamente atendeu os fãs no saguão antes de partir.

Sandy, conhecida por seu talento excepcional e cativante presença no palco, está prestes a encantar audiências internacionais com sua música autêntica e emocionante. A turnê europeia promete ser um marco em sua carreira, trazendo sua música única para públicos de diversos países.

O embarque da cantora no Aeroporto Internacional de Viracopos foi um evento marcante para os fãs que esperaram ansiosamente a oportunidade de ver sua artista favorita antes de sua partida. Com sorrisos calorosos e autógrafos carinhosos, Sandy demonstrou, mais uma vez, seu carinho e apreço pelos admiradores que a acompanham ao longo de sua jornada musical.

A turnê na Europa promete uma experiência única, com apresentações em algumas das cidades mais icônicas do continente. Os fãs europeus poderão desfrutar das músicas icônicas de Sandy e se conectar com sua arte de maneira única e pessoal.

Sandy acompanhada com os pais Xororo e Noely expressou sua empolgação com esta nova aventura musical, afirmando: “Estou muito animada em levar minha música para a Europa e conhecer novos públicos. Esta é uma oportunidade incrível e estou ansiosa para compartilhar momentos especiais com meus fãs ao redor do mundo.”

A turnê europeia de Sandy é certamente um marco em sua carreira e uma prova do alcance global de sua música. Os fãs brasileiros e europeus podem esperar por espetáculos memoráveis e momentos emocionantes durante esta jornada musical única.

Fotos: Manu Scarpa / Brazil News

