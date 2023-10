Buchecha se emociona com mensagem de Theo Dias, jovem talento do futebol Buchecha, um dos grandes ícones do funk brasileiro, tem recebido várias manifestações de carinho após o sucesso do filme “Nosso Sonho”. Recentemente, o cantor foi surpreendido por um vídeo onde crianças, incluindo Theo Dias, filho do ex-jogador Douglas Silva, expressavam seu amor e admiração por ele enquanto se dirigiam ao treino do Bangu Futebol Clube. […]O post Buchecha se emociona com mensagem de Theo Dias, jovem talento do futebol apareceu primeiro em EGOBrazil.

Buchecha se emociona com mensagem de Theo Dias, jovem talento do futebol