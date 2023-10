Bruno de Luca ainda não reecontrou Kayky Brito; saiba o motivo

Google Noticias Bruno de Luca ainda não reecontrou Kayky Brito

Após o acidente e a alta médica de Kayky Brito, Bruno de Luca ainda não conseguiu se reunir com seu amigo. Uma possível razão para isso foi apontada.

Parece que o encontro entre Bruno de Luca e Kayky Brito não ocorreu desde que o ator recebeu alta do hospital. Segundo o jornalista Leo Dias, o apresentador está aguardando uma resposta da família de seu amigo.

Em 29 de setembro, Kayky Brito saiu do hospital após quase um mês de internação devido ao acidente de atropelamento que ocorreu enquanto ele e Bruno estavam curtindo um bar na orla do Rio de Janeiro em 2 de setembro. Bruno de Luca foi uma testemunha do acidente, e de acordo com amigos próximos, ele tem o desejo de reencontrar seu colega, que ele não viu desde a noite do grave incidente.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado na avenida em frente ao quiosque que estava com Bruno De Luca após atravessar a rua. Ele foi levado às pressas ao hospital e diagnosticado com politraumas. Ele chegou a ficar internado por 27 dias e recebeu alta no dia 29 de setembro para seguir com sua recuperação na casa da família. Apesar das dúvidas e críticas de algumas pessoas acerca do acidente, o motorista Diones Coelho da Silva e o ator Bruno de Luca não serão indiciados. Em entrevista ao G1 , o delegado afirmou que o motorista agiu de maneira correta e Bruno não tinha obrigação de ajudar.

