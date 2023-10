Ator Samuel de Assis e Ex-BBBs prestigiam o “Festival Negritudes” em São Paulo O “Festival Negritudes“, que celebra a cultura afro-brasileira e a luta contra o racismo, atraiu uma série de personalidades importantes no cenário artístico e cultural. Entre os destaques do evento estiveram Valeria Almeida, Fred Nicacio, Sarah Aline e Ricardo Alface, que marcaram presença no festival, demonstrando seu apoio à causa e sua admiração pela riqueza […]O post Ator Samuel de Assis e Ex-BBBs prestigiam o “Festival Negritudes” em São Paulo apareceu primeiro em EGOBrazil.

