Berlim é rica em cultura e história (Imagem: AlexAnton | Shutterstock) Conheça os principais pontos turísticos de Berlim

Já imaginou toda a sua vida mudar de repente e você se ver separado da sua família e amigos do dia para a noite? Foi isso o que aconteceu em 1961 na cidade de Berlim. O famoso muro de Berlim, era mais do que uma barreira física, era uma divisão entre dois mundos totalmente diferentes com fortificações que incluíam cercas elétricas, torres de guarda e vigias armados prontos para impedir possíveis fugas.

Após a reunificação da Alemanha em 1990, Berlim ainda apresenta diferenças culturais entre os antigos setores leste e oeste. O leste, por exemplo, é conhecido por sua arquitetura socialista, com edifícios que refletem a era da República Democrática Alemã. Bairros como Friedrichshain e Prenzlauer Berg, são populares entre os jovens e artistas, oferecendo uma variedade de cafés descolados, bares e galerias de arte.

Por outro lado, o oeste de Berlim, compreende áreas como Charlottenburg e Wilmersdorf, é muitas vezes associado a uma atmosfera mais tradicional e próspera. Esta região abriga butiques elegantes, grandes avenidas, como a Kurfurstendamm, e muitos museus e teatros clássicos.

O turismo e o muro

O Muro de Berlim, que antes simbolizava a divisão, tornou-se tema central dos visitantes. Os atrativos acerca do assunto, reúnem milhares de pessoas do mundo todo e o turismo relacionado à história da Guerra Fria ajudou a impulsionar a economia local e a revitalizar áreas ao redor da cidade . Museus, monumentos e eventos comemorativos educam os turistas sobre a importância da queda do muro e promovem reflexões sobre liberdade e direitos humanos.

East Side Gallery

A East Side Gallery é um dos pontos turísticos mais significativos da capital alemã. Este trecho remanescente do muro de Berlim foi transformado na maior galeria ao ar livre do mundo, exibindo mais de 100 murais de artistas nacionais e internacionais. As obras variam em estilo e tema, refletindo a diversidade cultural dos artistas participantes. De representações abstratas a imagens realistas, as pinturas abordam temas de paz, amor, libertação e crítica social, oferecendo uma reflexão profunda sobre o passado e o presente de Berlim.

Checkpoint Charlie

O Checkpoint Charlie é uma reconstrução de um dos postos de controle mais famosos da Guerra Fria. A barreira que separava o setor americano do setor soviético foi palco de momentos críticos da Guerra Fria e também serviu de cenário para diversos filmes de espionagem e ação.

Perto do posto de controle está o Mauermuseum onde é possível ter uma visão detalhada sobre a história do muro e as tentativas de fuga audaciosas realizadas durante o período. O museu exibe uma coleção fascinante de objetos, documentos e fotografias que narram histórias de coragem e resistência.

Ainda na mesma região, há várias exposições ao ar livre que detalham os eventos cruciais que ocorreram nesse local. Essas exibições fornecem um contexto histórico valioso e ajudam os visitantes a compreenderem a importância do local na história mundial.

Portão de Brandemburgo

Ao longo de sua existência, o Portão de Brandemburgo desempenhou um papel significativo em muitos eventos que moldaram a Alemanha e a Europa. Durante a Guerra Fria, ficou situado na fronteira, próximo ao muro de Berlim e, mais recentemente, após o anúncio da queda, foi o palco da celebração da reunificação alemã.

Bairros Icônicos

Mitte

Caminhando pelas ruas de Mitte, centro histórico e cultural de Berlim, você descobrirá muitas atrações. A Alexanderplat, por exemplo, é uma das praças mais populares porque abriga um dos símbolos da cidade, a torre de TV (Fernsehturm). Construída em 1969 pela República Democrática Alemã, a obra foi um dos símbolos mais importantes do socialismo.

Catedral de Berlim

A Catedral de Berlim é uma igreja protestante luterana construída entre 1895 e 1905. Suas impressionantes e monumentais cúpulas com 116 metros de altura fazem com que a construção se destaque na paisagem. É uma verdadeira obra-prima arquitetônica em estilo barroco com influência do renascimento italiano, que vale a pena visitar, principalmente se você tiver disposição para subir os 270 degraus até a cúpula.

Potsdamer Platz

A Potsdamer Platz teve seu apogeu na década de 1920, sendo uma das praças mais movimentadas da Europa. Um ponto curioso é que em 1924 foi instalado na praça o primeiro semáforo da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Potsdamer Platz foi severamente bombardeada e tornou-se um local esquecido.

Depois da reunificação, um novo bairro foi cuidadosamente projetado e erguido. O processo de reconstrução foi um sucesso e, atualmente, a praça recuperou o seu charme por meio de seus diversos cafés, cinemas, lojas e modernos arranha-céus, frequentados tanto por moradores de Berlim quanto por visitantes.

Palácio de Reichstag

O Palácio de Reichstag, sede do Parlamento Alemão, ocupa um prédio que remete ao século XIX. A cúpula de vidro, material escolhido para simbolizar a transparência do governo, foi projetada pelo arquiteto inglês Norman Foster. O prédio é aberto a visitantes. Inclusive, a entrada é gratuita, mas os ingressos são bem concorridos, por isso, é necessário reservar antecipadamente por meio do site.

No dia da visita, não esqueça de levar um documento oficial com foto e solicitar o audioguia em português. Ao entrar no Reichstag, os visitantes podem explorar a rica história da Alemanha por meio das exposições permanentes que abordam temas como a reunificação e a democracia. A subida pela rampa em espiral é única. No topo, há uma plataforma de observação que permite que os visitantes contemplem a arquitetura do edifício e a paisagem urbana de Berlim.

Memorial aos Judeus Mortos da Europa

Não se esqueça de reservar um tempo para visitar o memorial aos Judeus Mortos da Europa, projetado pelo arquiteto Peter Eisenman. A construção tem cerca de 2.700 blocos de concreto assimétricos dispostos de forma irregular. É permitido caminhar por dentro do memorial e a sensação de confusão toma conta da mente, transmitindo a ideia de um sistema que perdeu o contato com a razão humana.

Kreuzberg

O bairro de Kreuzberg, conhecido por sua cena artística e multicultural , é um ótimo lugar para experimentar o espírito contemporâneo da cidade. Com seus cafés descolados, livrarias independentes e mercados de rua, é um espaço onde o passado coexiste com o presente. Na área, você pode visitar o mercado de Markthalle Neun, onde produtores locais oferecem uma variedade de delícias gastronômicas.

Charlottenburg

Charlottenburg é um bairro elegante conhecido por suas avenidas amplas e o majestoso Palácio de Charlottenburg, um dos principais marcos históricos de Berlim. A área também abriga a famosa Kurfürstendamm, uma avenida cheia de lojas de luxo, além de teatros e museus. Já a Karl-marx-allee, em Friedrichshain, é o oposto, com sua arquitetura stalinista, é lar de muitos clubes e bares, incluindo o icônico Berghain, considerado um dos melhores clubes de techno do mundo.

O Altes Museum tem uma vasta coleção de antiguidades (Imagem: natureman30 | Shutterstock)

Arte e cultura

Se você aprecia museus, reserve um dia da viagem para explorar a Ilha dos Museus, epicentro cultural da Europa e reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. Este local abriga cinco museus de renome, cada um com um acervo único e valioso que cativa milhões de visitantes anualmente.

1. Altes Museum

O Altes Museum se destaca por sua impressionante coleção de antiguidades clássicas, incluindo esculturas e cerâmicas da Grécia e Roma, além de obras de artistas renomados como Canova. O Neues Museum, por sua vez, é famoso por abrigar o busto de Nefertiti, uma das peças mais impressionantes em exposição.

2. Antiga Galeria Nacional

A Antiga Galeria Nacional é o lar de uma excelente seleção de arte neoclássica, romântica e impressionista. Embora o Pergamonmuseum esteja temporariamente fechado para reformas, ele ainda contribui com o Panorama, uma experiência imersiva, criada pelo artista Yadegar Asisi, que leva os visitantes a uma viagem no tempo, transportando-os para a antiga cidade de Pérgamo.

3. Bode-Museum

Finalmente, o Bode-Museum é conhecido por sua coleção de moedas e esculturas, que inclui obras de arte medieval, renascentista e barroca.

Os ingressos para os museus podem ser adquiridos individualmente, mas uma excelente opção é o Berlin Welcome Card + Museumsinsel, que permite acesso a todos os museus da ilha a um preço mais acessível. É aconselhável verificar a existência de exposições temporárias que possam exigir ingressos separados, bem como os horários de funcionamento de cada museu, para planejar sua visita de forma eficiente.

A Ilha dos Museus é mais do que um espaço para apreciar arte e cultura ; é também um exemplo deslumbrante de arquitetura, com edifícios que datam do século XIX. Os visitantes podem desfrutar de belos jardins e vistas do Rio Spree, tornando a experiência ainda mais memorável.

4. New Germany Museum

Visitar o New Germany Museum é uma oportunidade de mergulhar em mais de 2000 anos da história e cultura alemã de maneira envolvente e educativa. O passeio de aproximadamente uma hora nos faz viajar por doze épocas históricas através de projeções imaginativas de alta qualidade, que combinam diversão com informação. Este museu é um local imperdível para aqueles que desejam entender mais sobre a rica herança cultural do país.

5. Fotografiska Museu

O Fotografiska Museu está presente em diversas capitais do mundo. Paraíso para os entusiastas da fotografia, oferece uma vivência visualmente estimulante e interativa. Este museu se destaca por suas exposições inovadoras que capturam a essência da fotografia contemporânea e histórica através das lentes de fotógrafos renomados e emergentes.

Gastronomia

A cena gastronômica de Berlim reflete a multiculturalidade da cidade. Os visitantes podem experimentar pratos tradicionais alemães, como o currywurst e o schnitzel, além de uma ampla variedade de opções internacionais. Os mercados de rua, como o Markthalle Neun, oferecem uma excelente oportunidade para provar delícias locais e de diferentes partes do mundo. Nos últimos anos, Berlim também se tornou um polo de inovação culinária, com muitos restaurantes estrelados e opções veganas e vegetarianas.

A Fork & Walk Tours é uma agência especializada em turismo gastronômico que oferece diversas opções de passeios para explorar Berlim por meio de sua culinária, com a vantagem de contar com guias que falam português. No tour “East meets West”, os visitantes têm a oportunidade de explorar o lado leste e oeste da cidade.

Durante essa excursão, o pequeno grupo sai às ruas guiado por um especialista em gastronomia, percorrendo rotas menos conhecidas e ruas secundárias para desvendar a gastronomia local. As excursões podem ser personalizadas para participantes individuais ou organizadas em pequenos grupos.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem