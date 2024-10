Essas produções são ótimas opções para o Halloween e tem um vocabulário de fácil entendimento e memorização (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.) 5 filmes de Halloween para aprimorar o inglês

A tradicional festa norte-americana de Halloween está chegando! Todo dia 31 de outubro, pessoas em diferentes lugares do mundo se divertem fantasiadas e saem às ruas. Mais conhecida como Dia das Bruxas aqui no Brasil, essa festa tem suas raízes em comemorações dos celtas em homenagem aos mortos.

Celebrações de origem internacional podem oferecer um repertório rico em cultura, especialmente no que diz respeito ao aprendizado de novos idiomas. Aprender sobre o Halloween pode enriquecer o conhecimento do inglês. Explorar termos, ler histórias e participar de atividades culturais tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico. Como também, assistir a filmes temáticos ajuda na familiarização com a pronúncia e a entonação, além de tornar o aprendizado mais divertido.

Benefícios dos filmes em inglês

Muitos brasileiros aprendem inglês assistindo a filmes e séries; uma pesquisa da British Council indica que cerca de 70% dos estudantes utilizam conteúdos audiovisuais nesse processo. O coordenador pedagógico de inglês do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) explica que essas produções, quando assistidas em inglês, são uma ótima forma de aprender, aprimorar e se familiarizar com a língua em diferentes sotaques e entonações.

“Aprender dessa maneira é extremamente divertido, pois os filmes proporcionam uma narrativa envolvente que estimula o interesse e a curiosidade. Além disso, os contextos visuais ajudam a compreender melhor as expressões, tornando o aprendizado mais rico e significativo. Os estudantes podem identificar comportamentos e interações sociais. Ao repetir diálogos ou tentar imitar personagens, eles também praticam a pronúncia e a fluência, desenvolvendo a autoconfiança na fala”, explica.

Filmes para aprimorar o inglês

Abaixo, confira 5 filmes com a temática de Halloween para você se divertir enquanto aprimora o inglês!

1. Beetlejuice – Os fantasmas se divertem (1988)

Quando uma nova família se muda para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Com exposições a diferentes tipos de falas temáticas de terror, frequentemente usadas no cotidiano, entender essas nuances pode tornar a experiência de aprendizado mais completa e divertida.

2. A Família Addams (1991)

O filme ‘A Família Addams’, com suas bizarrices, é uma ótima escolha para assistir em outubro (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

O clássico dos anos 90, que evoca uma família bizarra e aristocrática , é perfeito para assistir em outubro. Macabro e divertido no ponto certo, o filme é cheio de elementos góticos e sobrenaturais, que são ótimos para aprender vocabulário relacionado ao Halloween .

3. Abracadabra (1993)

‘Abracadabra’ é ideal para aprender gírias e expressões em inglês (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Clássico das três bruxas irmãs Sanderson, ‘Abracadabra’ é o filme perfeito para aprender gírias e expressões sobre o Halloween em inglês , prestando atenção na entonação dos personagens. Engraçado e assustador ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de aprender o idioma de forma divertida e contextualizada.

4. Gasparzinho, o fantasminha camarada (1995)

‘Gasparzinho, fantasminha camarada’ é leve e divertido para comemorar o Halloween e memorizar novas palavras em inglês (Imagem: Reprodução digital | Amblin Entertainment)

O icônico fantasminha é uma ótima opção de filme para assistir nessa comemoração do Halloween , leve e divertido, pode ser ótimo para o aprendizado de inglês , especialmente para alunos iniciantes ou intermediários. Por ser um filme com linguagem simples e acessível, os diálogos são fáceis de acompanhar, o que facilita a compreensão auditiva. Além disso, o enredo lida com temas de amizade, fantasmas e elementos sobrenaturais.

5. Viva – A vida é uma festa (2017)

O longa ‘Viva – A vida é uma festa’ tem um vocabulário acessível (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A animação da Pixar sobre o dia dos mortos é perfeita para aprender inglês. É um longa-metragem de animação sobre a memória, sobre os sonhos e sobre as várias gerações de uma mesma família. Com um vocabulário acessível , o aprendizado contextual sobre a comemoração é o ponto alto do filme.

Por Laíse Marcondes