A orquídea phalaenopsis combina com todos os ambientes da casa (Imagem: Alie04 | Shutterstock) 3 flores para decorar a casa na primavera

A primavera é uma estação em que tudo floresce, sendo o momento perfeito para incorporar flores também nos ambientes internos da casa. Elas adicionam um toque de vida e cor ao cotidiano, além de tornarem o espaço mais acolhedor e agradável.

Ter flores em casa não apenas melhora a estética, mas também promove uma sensação de bem-estar, frescor e leveza. Aproveitar a variedade da estação pode transformar qualquer ambiente, tornando-o mais harmonioso e cheio de energia positiva.

A florista Maiara Munholi, proprietária da Inspira Ateliê de Flores, lista três flores para você ter mais cor e vida dentro de casa. Veja abaixo!

1. Orquídea phalaenopsis

Quando o assunto são flores para decorar a casa, muitas pessoas pensam na orquídea. Trata-se de uma espécie forte, floresce muito na primavera e fica linda em qualquer ambiente. Por isso, ela é tão adorada para ambientes internos, como sala e escritório, além de quarto e banheiro.

Cuidados: sempre mantenha a flor em ambientes úmidos e com sol ameno.

2. Hortênsia

Outra flor indicada para decorar a casa durante a primavera é a hortênsia. Muitas pessoas acham que ela é típica de jardim, mas pode ser cultivada em uma varanda ou em um vaso dentro de casa.

Cuidados: a flor precisa do sol da manhã, e fica mais forte e saudável se for utilizado substrato na terra na hora do plantio.

3. Antúrio

Outra flor ideal para deixar a casa mais bonita na primavera é o antúrio. Há muitas versões dessa planta, como mini, e com várias cores , como rosa. São plantas curingas que florescem o ano inteiro, principalmente na primavera. É indicada para o escritório.

Cuidados: a flor precisa ser sempre regada, mas não exagere na quantidade de água! Verifique se há necessidade colocando o dedo na terra; se o dedo sair sujo, continua molhada e não há necessidade de mais água.

Por Beatriz Plaça