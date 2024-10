O Dia das Crianças pode ficar ainda mais divertidos com grandes filmes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) 7 animações para assistir no Dia das Crianças

O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para reunir a família e curtir grandes animações com os pequenos no conforto de casa. Além de garantirem muita diversão e entretenimento, esses filmes também oferecem lições valiosas que ajudam no desenvolvimento infantil, abordando temas como amizade, coragem, empatia e superação. Tudo isso torna o momento de assistir juntos ainda mais especial e significativo.

Abaixo, confira 7 animações para assistir no Dia das Crianças!

1. O Rei Leão

O filme , lançado em 1994, marcou a infância de muitas gerações e continua conquistando fãs. A animação da Disney que conta a história de Simba, um jovem leão que, após a morte trágica de seu pai, Mufasa, precisa encontrar seu caminho para assumir seu lugar como rei da Savana.

O longa explora temas de coragem, responsabilidade e autodescoberta, enquanto Simba enfrenta desafios pessoais e a traição de seu tio Scar, que toma o trono. Com a ajuda de seus amigos, Timão e Pumba, o protagonista retorna para reivindicar seu reino e restaurar a paz.

Onde assistir: Disney+.

2. Divertida Mente

“Divertida Mente” explora a mente de Riley, uma garota de 11 anos, por meio de personagens que personificam suas emoções, como alegria, tristeza, medo, raiva e nojo (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O filme “Divertida Mente” foi um sucesso de bilheteria e venceu o Oscar de Melhor Animação. Ele encantou o público ao explorar a mente de Riley, uma garota de 11 anos, por meio de personagens que personificam suas emoções, como alegria, tristeza, medo, raiva e nojo.

Durante a narrativa , que segue Riley em meio às mudanças de sua vida ao se mudar para uma nova cidade, o longa explora questões complexas como crescimento e o manejo das emoções. A personagem Alegria lidera o centro de controle, empenhada em garantir a felicidade da garota. No entanto, ao longo da trama, ela aprende com a Tristeza que a vida não consiste apenas em momentos felizes.

Onde assistir: Disney+.

3. Procurando Nemo

“Procurando Nemo” é uma animação que narra a jornada emocionante de Marlin, um peixe-palhaço superprotetor, em busca de seu filho Nemo (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Procurando Nemo” é uma animação da Pixar que narra a jornada emocionante de Marlin, um peixe-palhaço superprotetor, em busca de seu filho Nemo, que foi capturado por mergulhadores e levado para um aquário.

A história segue Marlin e sua companheira Dory, uma peixinha com perda de memória recente, enquanto enfrentam diversos perigos no oceano para resgatar Nemo. Ao longo da aventura, ele aprende sobre coragem, confiança e a importância de deixar seu filho explorar o mundo. Com uma combinação de humor, emoção e personagens memoráveis, o filme encanta públicos de todas as idades.

Onde assistir: Disney+.

4. Encanto

A história de “Encanto” se passa com os Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A história se passa com os Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia, localizada numa cidade vibrante e maravilhosa, conhecida como Encanto. Neste local, todos os membros da família têm dons únicos, desde superforça até poder de curar, concedidos pela magia especial do Encanto . No entanto, Mirabel é a única que não possui poderes mágicos.

Quando ela descobre que a magia da casa está ameaçada, se torna a última esperança para sua família excepcional, mesmo sendo a única sem habilidades diferenciadas. Ao longo do filme, a relação entre Mirabel e sua avó – matriarca da família e a quem protagonista sempre quis impressionar – é explorada, destacando a importância do apoio e do amor incondicional.

Onde assistir : Disney+.

5. Red: Crescer é uma fera

“Red: Crescer é uma Fera” conta a história de Mei Lee, uma adolescente comum que está passando pela puberdade e se transforma em um panda-vermelho (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Mei Lee é uma adolescente comum que está passando pela puberdade, até que descobre que, ao ficar emocionalmente agitada, se transforma em um grande panda-vermelho. Por meio dessa transformação, a garota aprende a abraçar suas emoções e a se conhecer verdadeiramente. O filme nos mostra como é normal passar por momentos em que nossas emoções parecem nos dominar, mas também nos ensina a importância de aceitar e entender esses sentimentos de maneira saudável .

Onde assistir : Disney+.

6. Luca

“Luca” narra a história de um jovem monstro marinho que tem a chance de explorar o mundo dos humanos (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Essa encantadora criação da Pixar mergulha os espectadores em um mundo maravilhoso e repleto de magia à beira-mar. Dirigido por Enrico Casarosa, o filme narra a história de Luca, um jovem monstro marinho que, durante um verão na pitoresca Riviera Italiana, tem a chance de explorar o mundo dos humanos. O filme capta a essência da infância e da amizade, à medida que Luca se aventura em terras desconhecidas com seu amigo Alberto.

Onde assistir : Disney+.

7. Raya e o Último Dragão

“Raya e o Último Dragão” segue a corajosa Raya em sua missão de reunir os fragmentos de um artefato mágico para salvar seu reino de uma terrível ameaça (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Raya e o Último Dragão” é uma emocionante aventura épica da Disney que leva os espectadores a um mundo deslumbrante inspirado na rica cultura do sudeste asiático. O filme segue a corajosa Raya em sua missão de reunir os fragmentos de um artefato mágico para salvar seu reino de uma terrível ameaça. No centro da história está a conexão especial entre a jovem e Sisu, o último dragão, que traz uma combinação única de humor e sabedoria à narrativa.

Onde assistir : Disney+.