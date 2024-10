A compra dos presentes de Dia das Crianças pode ser divertida, mas requer atenção (Imagem: BearFotos | Shutterstock) 7 dicas para comprar brinquedos seguros para as crianças

Escolher o presente perfeito para o Dia das Crianças pode ser uma experiência divertida, mas exige atenção a alguns aspectos importantes, como segurança, procedência e qualidade dos materiais, para evitar possíveis acidentes. Antes de efetuar a compra, o primeiro passo é verificar se o brinquedo possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que garante que o item foi devidamente testado e aprovado.

Outra recomendação fundamental para proteger os pequenos é conferir a faixa etária indicada na embalagem, certificando-se de que o brinquedo é adequado para a idade e desenvolvimento da criança. As orientações são do metrologista Leonardo Rosa Junior, CEO da Tecnoiso, empresa parceira da Escola Técnica Tupy – instituição do ecossistema UniSociesc.

“A metrologia é a área encarregada de fazer a verificação, certificação, calibração e classificação de vários produtos e equipamentos. No caso dos brinquedos, a principal dica é conferir o selo do INMETRO nas embalagens e respeitar a indicação de faixa etária. Os brinquedos devem, sempre, estar adequados à idade”, diz.

No Brasil, o selo do INMETRO é obrigatório para todos os brinquedos, incluindo os importados, e deve estar impresso na embalagem ou afixado com uma etiqueta no próprio produto. Segundo Leonardo, é isso o que assegura que o item passou pelos testes necessários e apresenta os requisitos de segurança conforme as normas técnicas.

Abaixo, confira outras dicas de Leonardo Rosa Junior para comprar um brinquedo seguro para a criança!

1. Idade da criança

A idade da criança é um fator fundamental na escolha do brinquedo . Itens complexos ou com peças pequenas são arriscados para crianças menores. Opte por aqueles adequados para cada faixa etária, considerando as habilidades motoras e cognitivas.

2. Material do brinquedo

Priorize brinquedos feitos com materiais seguros e atóxicos, como plástico atóxico e madeira. Evite brinquedos com pontas, bordas afiadas ou pequenas peças que podem ser engolidas.

3. Certificação do INMETRO

Verifique se o brinquedo possui o selo do Inmetro ou de outros órgãos de certificação acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, garantindo que o item atenda aos padrões de segurança.

4. Estimule o desenvolvimento

Além de divertidos, os brinquedos devem ajudar no desenvolvimento da criança. Escolha aqueles que estimulem a criatividade, a imaginação, a coordenação motora e o aprendizado.

5. Escolha brinquedos educativos

Alguns brinquedos podem transmitir valores e ensinamentos importantes. Priorize aqueles que incentivam a cooperação, a empatia e o respeito ao próximo.

6. Durabilidade

Um bom brinquedo deve ser durável e resistir ao uso intenso. Quando o item é de boa qualidade , tende a durar mais tempo e a proporcionar mais diversão.

7. Leve em consideração a opinião da criança

Envolva a criança na escolha do brinquedo sempre que possível, desde que respeitada a classificação etária. Pergunte sobre interesses e preferências para que ela fique motivada a brincar.

Por Graziela Lindner