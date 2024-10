Salinópolis é um destino que encanta turistas (Imagem: Pedro Magrod | Shutterstock) Conheça os pontos turísticos e as praias de Salinópolis

Salinópolis é um destino que fica localizado a cerca de 220 km de Belém, no Pará, e que vale muito a pena conhecer. A economia do município gira em torno da pesca e do turismo, voltado para as praias. Por esse motivo, o local atrai muitos visitantes durante o ano inteiro. Para chegar, basta ir de carro ou pegar um ônibus na rodoviária da capital.

Melhor época para ir

Não há um período específico para conhecer Salinópolis . Por isso, o visitante poderá ir à cidade em qualquer época do ano, pois a temperatura média é de 27 °C. Ou seja, faz calor em qualquer estação. Assim, é possível aproveitar as praias durante o ano todo!

Pontos turísticos de Salinópolis

A cidade é bem charmosa e possui opções de diversão voltadas para o mar, além de lagos incríveis. Mas, quem quiser, poderá conhecer os clubes, dar um passeio pelas praças, andar de bicicleta pela orla e experimentar uma comida típica do Pará. Conheça os principais pontos turísticos:

1. Ruas de Salinas

A cidade de Salinópolis é organizada e possui praças bem bonitas e fotogênicas. Outro ponto alto são os calçadões das praias, muito utilizados para a prática de esportes e passeios em família. Além disso, o local recebe os amantes de surfe e de belezas naturais.

2. Praia da Atalaia

Essa é a praia mais movimentada de Salinópolis; então, por esse motivo, evite visitá-la nos feriados. Ela possui uma estrutura perfeita, com bares e restaurantes, além de vendedores ambulantes vendendo petiscos pela orla. O curioso é que ela é liberada para a circulação de veículos, ou seja, não se assuste ao se deparar com carros estacionados.

3. Praça do Pescador

A praça fica localizada na Avenida Atlântica, na orla de Salinópolis. O local é perfeito para passear no final da tarde com a família, ver o pôr do sol ou até mesmo andar de patins, skate ou bike. Ela é pequena, acolhedora e visitada por moradores e turistas.

4. Farol de Salinópolis

Esse farol foi inaugurado em 1852 e, anos depois, passou por uma reforma. Segundo informações, ele tem origem francesa ou alemã e possuía uma estrutura desmontável. Hoje ele é um ponto turístico da cidade e atrai muitas pessoas para tirar fotos.

5. Aqualand Park

O parque é considerado o maior da região Norte e possui um padrão internacional. Ele oferece piscinas adulto e infantil, piscinas de ondas, toboáguas, rios lentos e ilhas. Além disso, ele possui uma capacidade de até 5 mil visitantes e conta com uma estrutura completa, como hamburguerias, restaurantes e pizzarias. Sem dúvidas, uma ótima atração para ir com a família.

Praias de Salinópolis

As praias são as principais atrações de Salinópolis. A sua maioria possui areia branca e fina, além do mar ser verde. Conheça abaixo as principais praias!

1. Praia do Maçarico

Esse local também é deserto e fica numa parte isolada de Salinópolis. Ela é ótima para passar o dia e perfeita para quem gosta de ambientes sem badalação.

2. Praia do Espadarte

É necessário pegar um barco para chegar nessa atração. O custo é de R$ 20 reais por pessoa, ida e volta.

3. Praia da Corvina

Já essa praia possui uma longa faixa de areia e fica depois da região do Maçarico, atrás de mangues escondidos. Ela não é diversa, mas é limpa e possui um acesso tranquilo.

Por Cláudio Lacerda Oliva – revista Qual Viagem