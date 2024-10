O Dia dos Santos Anjos da Guarda é uma data de reflexão, fé e gratidão (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock) 5 orações para o Dia dos Santos Anjos da Guarda

O Dia dos Santos Anjos da Guarda, celebrado em 2 de outubro, é uma data especial no calendário religioso católico, dedicada àqueles seres espirituais que, segundo a tradição cristã, nos acompanham e protegem ao longo da vida.

Os Anjos da Guarda são considerados protetores pessoais que nos guiam e nos defendem dos perigos, tanto físicos quanto espirituais. Eles são mencionados em várias tradições religiosas, mas, no cristianismo, são vistos como mensageiros de Deus, designados para cuidar de cada pessoa.

A festa dos Anjos da Guarda foi oficializada pela Igreja Católica no século XVI, durante o pontificado do Papa Paulo V. A data de 2 de outubro foi escolhida para que todos pudessem refletir sobre a presença desses seres protetores em suas vidas e fortalecer sua fé na proteção divina.

Por isso, abaixo, confira 5 orações para o Dia dos Santos Anjos da Guarda!

1. Oração ao Santos Anjos da Guarda

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém. Santos Anjos da Guarda, rogai por nós.

2. Oração para proteção

Santo Anjo do Senhor, tu que me foste dado por Deus como companheiro de toda minha vida, salva-me para a eternidade e cumpre tua obrigação para comigo, a qual te foi imposta pelo Deus de amor.

Sacode-me na tibieza e livra-me de minha fraqueza. Preserva-me de qualquer caminho e pensamento errado. Abre-me os olhos para Deus e para a cruz. Fecha, no entanto, meus ouvidos às inspirações do inimigo maligno.

Vela sobre mim quando durmo e fortifica-me durante o dia, para o cumprimento do dever e para cada sacrifício.

Deixa-me ser um dia tua alegria e tua recompensa no céu. Amém.

3. Oração para segurança durante o sono

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me; e nos momentos de angústia, consolai-me! Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixeis o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor , possa meus sonhos habitar! Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!

4. Oração aos Santos Anjos da Guarda dos filhos

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus conselheiros inspirai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus defensores protegei-nos. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus fiéis amigos pedi por eles. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus consoladores fortificai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus irmãos defendei-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus mestres ensinai-os .

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, testemunhas de todas as suas ações purificai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus auxiliares amparai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus intercessores falai por eles. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus guias dirigi-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, sua luz iluminai-os.

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, a quem Deus encarregou de conduzi-los governai-os. Santos Anjos do Senhor, zelosos guardiões de nossos filhos, já que a vós lhes confiou a piedade divina, sempre os rejam, os guardem, os governem e os iluminem. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.

5. Oração para pedir ajuda

Anjo de Luz, guardião da minha vida. A ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina a minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo o sempre. Amém.