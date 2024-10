Novelas brasileiras têm ganhado espaço nas plataformas de streaming (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) 5 novelas brasileiras originais dos streamings

As novelas brasileiras, que sempre fizeram sucesso na TV aberta, agora também encantam o público nas plataformas de streaming . Com grandes tramas, personagens envolventes e atuações de estrelas nacionais, as produções prometem atrair tanto os fãs antigos quanto novos públicos.

A seguir, confira 5 novelas brasileiras originais dos streamings!

1. Todas as Flores (Globoplay)

A novela de João Emanuel Carneiro gira em torno de Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem que cresceu com o pai (Chico Díaz) em Pirenópolis, Goiás, e longe da mãe (Regina Casé), que ela acreditava estar morta. Cega desde a infância, na verdade, ela havia sido rejeitada pela mãe, Zoé, que reaparece no mesmo dia da morte do pai da jovem.

Ao se mudar para o Rio de Janeiro para morar com Zoé e a irmã Vanessa (Letícia Colin), Maíra descobre um novo mundo, mas logo percebe que as motivações destas duas não são tão nobres. Recheada de reviravoltas, a trama aborda temas como vingança, traição e redenção, com um elenco de peso.

2. Pedaço de Mim (Netflix)

“Pedaço de Mim” mostra uma gravidez de gêmeos, sendo cada um de um pai diferente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Pedaço de Mim”, criada e escrita por Ângela Chaves, conta a história de Liana (Juliana Paes), casada com Tomás (Vladimir Brichta), que passa por uma situação de gravidez incomum. Após sofrer um estupro, ela descobre que está grávida de gêmeos, sendo cada um de um pai diferente – um fenômeno chamado superfecundação heteroparental. A trama aborda o dilema emocional da protagonista ao lidar com o trauma e as consequências da situação, enquanto tenta proteger sua família e manter seus segredos.

3. Vidas Bandidas (Disney+)

“Vidas Bandidas” é ambientada no submundo do crime no Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Vidas Bandidas”, dirigida por Gustavo Bonafé, é ambientada no submundo do crime no Rio de Janeiro. A trama acompanha Raimundo (Thomás Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas), dois ladrões que trabalham para Bruna (Juliana Paes), uma das criminosas mais temidas da cidade.

A história ganha um tom dramático quando Raimundo, prestes a deixar a vida criminosa para viver com sua amada Marina (Larissa Nunes), é arrastado por Serginho para um último golpe. O detalhe? O alvo do assalto é a própria chefe, Bruna. Quando o plano sai errado, as consequências são devastadoras, e começa uma perigosa perseguição de vingança.

4. Beleza Fatal (Max)

“Beleza Fatal” acompanha Sofia, que busca vingança contra sua tia Lola (Imagem: Reprodução digital | Max)

“Beleza Fatal” é a primeira novela brasileira original da plataforma Max , com estreia marcada para janeiro de 2025. A trama acompanha Sofia (Camila Queiroz), que busca vingança contra sua tia Lola (Camila Pitanga), uma poderosa dona de uma clínica de estética chamada LolaLand.

Sofia acredita que Lola é responsável pela prisão injusta de sua mãe, Cléo (Vanessa Giácomo). Então, a jovem se infiltra na vida de sua tia para destruí-la, enquanto lida com suas próprias dúvidas sobre o preço da vingança. No meio dessa rivalidade familiar, temas como padrões de beleza e obsessão pela estética são explorados, refletindo questões atuais sobre a busca pela perfeição física.

5. Dona Beja (Max)

“Dona Beja” é uma adaptação da clássica novela exibida em 1986 (Imagem: Reprodução digital | Max)

A nova versão de “Dona Beja”, produzida pela plataforma Max e ainda sem data de lançamento, é uma adaptação da clássica novela exibida originalmente na TV Manchete em 1986. Estrelada por Grazi Massafera, a trama acompanha a vida de Ana Jacinta de São José, mais conhecida como Dona Beja, uma figura histórica que viveu no século 19 em Araxá, Minas Gerais.

Beja desafia as normas conservadoras de sua época, tornando-se famosa por sua beleza e inteligência, além de ser uma mulher à frente de seu tempo. Após ser raptada pelo ouvidor do rei e se tornar sua amante, ela decide abrir um bordel e utiliza sua influência para se vingar dos que a oprimiram.