Outubro reserva grandes lançamentos no Max (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) 5 filmes e séries que estreiam no Max em outubro

Outubro está repleto de novidades imperdíveis no catálogo do Max, que mesclam o lançamento de produções inéditas com a sequência de grandes sucessos. Para os fãs de animação, há “Gremlins: The Wild Batch”, série animada que expande o mundo dos filmes originais de “Gremlins”, e “Astronauta”, primeira animação brasileira do streaming.

Para aqueles que apreciam uma boa comédia, há “A Franquia”, uma série original da HBO estrelada por Himesh Patel, e a tão aguardada sequência de “Las Bravas F.C.”, que explora a paixão pelo futebol e o empoderamento feminino. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias!

1. Gremlins: The Wild Batch – 2ª temporada (03/10)

Inspirada no universo dos filmes Gremlins, essa série animada acompanha as aventuras de Sam Wing, um jovem que, com a criatura mística Gizmo (um Mogwai), embarca em uma jornada pela China para devolver Gizmo à sua terra natal. Na nova temporada, os amigos deixam o país oriental e seguem para os Estados Unidos em perseguição a um Mogwai malvado, prometendo novas aventuras e perigos ao longo do caminho.

2. Las Bravas F.C. – 2ª temporada (03/10)

“Las Bravas F.C.” conta a história de um egocêntrico ex-jogador de futebol que tenta transformar um grupo de jogadoras amadoras em profissionais (Imagem: Reprodução digital | WarnerMedia LatinAmerica e The Mediapro Studio)

Estrelada por Mauricio Ochmann, “Las Bravas F.C.” conta a história de um egocêntrico ex-jogador de futebol que, após perder tudo por causa de uma lesão, é forçado a voltar para sua cidade natal. Lá, ele assume o desafio de treinar o Las Bravas FC, o time de futebol feminino local, visando ajudá-las a conquistar o primeiro campeonato.

À medida que lidera o grupo, ele percebe que essas jogadoras amadoras têm muito mais potencial do que imaginava, e decide buscar o impossível: transformá-las em jogadoras profissionais. Poucas informações foram divulgadas sobre a segunda temporada, mas, assim como a primeira, o público pode esperar por muitas emoções e surpresas.

3. A Franquia (06/10)

“A Franquia” acompanha a história de uma equipe de filmagem que busca um lugar na indústria cinematográfica com um filme de super-heróis (Imagem: Reprodução digital | Max)

Criado por Armando Iannucci, Sam Mendes e Jon Brown, “A Franquia” acompanha a história de uma equipe de filmagem que busca um lugar na indústria cinematográfica por meio da produção de um filme de super-heróis. Conforme a sinopse, ao final de cada gravação, o grupo se depara com a pergunta: “Este é o novo amanhecer de Hollywood ou a última resistência do cinema?”.

4. The Confidante (11/10)

“The Confidante” conta a história de Christelle, uma mulher que tem a vida virada do avesso após os atentados de Paris (Imagem: Reprodução digital | StudioFact Stories e June Films)

Primeira série original francesa do Max, “The Confidante” é uma minissérie de quatro episódios baseada no livro “La Mythomane du Bataclan”, de Alexandre Kauffmann. Na trama, a protagonista Christelle (interpretada por Laure Calamy) vê sua vida virar de cabeça para baixo após os atentados de Paris em 13 de novembro de 2015. Naquela noite, ela deveria estar no show da banda Eagles of Death Metal, mas o destino quis o contrário.

Sentindo-se desconfortável com a situação e determinada a ajudar os sobreviventes, ela começa a se aproximar deles. A partir daí, encontra um novo propósito e se torna uma figura central entre eles. No entanto, à medida que sua influência cresce, suas histórias começam a ser questionadas, e mentiras surgem em seus relatos. Então, a grande questão é: ela é realmente uma vítima ou uma manipuladora?

5. Astronauta (18/10)

“Astronauta” é uma série de animação baseada nas primeiras histórias do personagem criadas por Mauricio de Sousa (Imagem: Reprodução digital | Max e Mauricio de Sousa Produções)

Coproduzida pela Mauricio de Sousa Produções, “Astronauta” é uma série de animação com seis episódios, baseada nas primeiras histórias do personagem criadas por Mauricio de Sousa. A trama se desenrola após o desaparecimento de integrantes da renomada Agência de Pesquisa Espacial Brasileira (BRASA) durante uma misteriosa missão na Lua e o aparecimento de estranhas visões a Pereira, um astronauta recém-afastado da organização.

“Agora, que seus colegas precisam de um resgate urgente, Pereira vê a oportunidade perfeita para seguir para o espaço buscando compreender a estranha abdução que vivenciou cinco anos antes. O que ele não imaginava era que estava indo para uma armadilha criado por uma entidade alienígena capaz de colocar em risco não só sua mente, como também toda a humanidade”, diz a sinopse.