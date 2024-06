Filmes de comédia romântica são perfeitos para assistir com a pessoa amada no Dia dos Namorados (Imagem 5 comédias românticas imperdíveis para o Dia dos Namorados

As comédias românticas são produções que se destacam quando o assunto é entreter diferentes públicos, principalmente no “Dia dos Namorados”. Isso porque o gênero, além de inspirar os casais apaixonados, tem um tom leve, divertido e, claro, finais felizes que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar.

Nesse sentido, títulos como “Uma Comédia Nada Romântica” e “Como Se Fosse A Primeira Vez” estão entre os clássicos, mas novos filmes como “Uma Ideia de Você” e “Todos Menos Você” também estão entre os sucessos da categoria, que se mantém em alta, especialmente nas plataformas de streaming.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções imperdíveis para o “Dia dos Namorados”!

1. Uma Ideia de Você (2024)

Estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, “Uma Ideal de Você” narra a história de Solène, uma mãe solteira de 40 anos que, desde que teve uma filha e se separou, nunca mais se sentiu confortável para viver um novo romance. No entanto, tudo muda quando, a pedido do ex-marido Dan (Reid Scott), ela acompanha a filha no Coachella. No festival, Solène conhece o astro do pop Hayes Campbell, de 24 anos, por quem se apaixona e tem um caso. A partir daí, grandes emoções são vivenciadas pela protagonista.

Onde assistir: Prime Video.

2. Todos Menos Você (2023)

Parcialmente baseado em “Muito Barulho por Nada” (1589), de William Shakespeare, “Todos Menos Você” acompanha a história de Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell), dois desconhecidos que se esbarram em uma cafeteria e se encantam um pelo o outro. No entanto, o primeiro encontro não passa disso e um mal-entendido acaba afastando os dois.

Anos depois, ambos são convidados para um mesmo casamento, na Austrália, e lá encontram os seus ex-namorados, com quem eles aparentemente têm assuntos mal resolvidos. Então, para convencer os ex-parceiros de que estão bem, eles fingem ser um casal apaixonado.

Onde assistir: Prime Video, Max, YouTube e Google Play Filmes e TV.

3. Amor a Toda Prova (2011)

Dirigido por John Requa e Glenn Ficarra, “Amor a Toda Prova” acompanha a vida de Cal Weaver (Steve Carell), um quarentão que vê seu mundo virar de cabeça para baixo quando sua esposa, Emily (Julianne Moore), pede o divórcio após décadas de casamento.

Desolado, Cal tenta voltar ao mundo dos solteiros frequentando bares para recuperar a sua autoconfiança, mas enfrenta dificuldades para se aproximar das mulheres. Tudo muda quando ele conhece o mulherengo Jacob Palmer (Ryan Gosling), que decide ensiná-lo os segredos da conquista.

Sob o comando do novo amigo, o protagonista redescobre a sua autoestima e passa por situações cômicas e inusitadas, mas também percebe que o seu coração é de Emily. Enquanto isso, Jacob enfrenta os seus próprios desafios quando se apaixona por Hannah (Emma Stone), revelando que até mesmo os maiores conquistadores podem ser surpreendidos pelo amor.

Onde assistir: Prime Video, Max, YouTube e Google Play Filmes e TV.

4. Uma Comédia Nada Romântica (2006)

Brincando com os clichês das comédias românticas, como o próprio nome do filme exprime, o longa narra a trajetória de Julia Jones (Alyson Hannigan), uma jovem desajeitada e azarada no amor, que sonha em encontrar o seu par perfeito. Decidida a mudar a sua sorte, ela se inscreve para participar de um programa de namoro televisivo.

No reality, Julia conhece Grant Fonckyerdoder (Adam Campbell), um britânico charmoso que parece ser o homem dos seus sonhos. Contudo, à medida que o relacionamento avança, a jovem enfrenta situações absurdas e hilárias, desde encontros desastrosos até confrontos com ex-namorados, dignos do exagero do gênero.

Onde assistir: Star+.

5. Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

Estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, “Como se Fosse a Primeira Vez” conta a história de Henry Roth, um veterinário marinho que se apaixona por Lucy Whitmore, uma mulher com perda de memória de curto prazo. Determinado a conquistá-la, Henry cria encontros diários inesquecíveis, fazendo com que Lucy se apaixone por ele a cada novo dia, enfrentando desafios e situações cômicas com criatividade e amor.

Onde assistir: Prime Video, Max, YouTube e Google Play Filmes e TV.