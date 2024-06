Em 11 de junho, é celebrado o Dia de São Barnabé (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) 3 orações para o dia de São Barnabé

Em 11 de junho, é celebrado o Dia de São Barnabé, conhecido como “filho da consolação” e companheiro de Paulo. Originário de Chipre, se destacou como um generoso benfeitor e um motivador da fé. Ele foi o primeiro a acolher e integrar Paulo em sua comunidade cristã, mesmo diante de seu passado controverso, demonstrando um exemplo notável de acolhimento e perdão.

Juntos, eles empreenderam numerosas missões evangelísticas, difundindo os ensinamentos de Cristo com zelo e dedicação. São Barnabé é lembrado não apenas por sua generosidade e coragem, mas também por seu compromisso inabalável com a propagação do Evangelho. Apesar de não fazer parte dos 12 apóstolos originais, seu papel fundamental na disseminação da fé cristã lhe rendeu o título de apóstolo.

Por isso, a seguir, confira 3 orações para o Dia de São Barnabé!

1. Oração pela missão

Ó, São Barnabé, apóstolo corajoso e incansável missionário, que dedicastes vossa vida à propagação do Evangelho, intercedei por todos os missionários e evangelizadores para que, inspirados por vosso exemplo, possam levar a luz de Cristo aos corações dos que ainda não O conhecem. Concedei-lhes coragem, sabedoria e perseverança em seu trabalho. Amém.

2. Oração pela ajuda aos necessitados

Ó, glorioso São Barnabé, exemplo de generosidade e compaixão para com os necessitados, rogai por nós para que possamos imitar vossa caridade, ajudando aqueles que estão em dificuldades e compartilhando os nossos bens com os mais pobres. Intercedei por nós junto ao Senhor para que possamos ser instrumentos de Sua misericórdia neste mundo. Amém.

3. Oração pela fé

Ó, glorioso São Barnabé, que sempre confiastes na providência divina e seguistes os caminhos do Senhor com fé e discernimento, ajudai-nos a discernir a vontade de Deus em nossas vidas e a seguir os Seus mandamentos com amor e dedicação. Concedei-nos a graça da sabedoria espiritual para que possamos crescer em santidade e servir ao Reino de Deus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.