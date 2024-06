Aproveitar o fim de semana para assistir a filmes de comédia pode ser uma boa pedida para relaxar (Imagem: Impact Photography | Shutterstock) 5 filmes de comédia para assistir no final de semana

O final de semana é o momento perfeito para relaxar, esquecer dos problemas e se divertir com amigos e família. Para isso, nada melhor do que juntar todo mundo no sofá, preparar a pipoca e dar boas risadas com filmes que trazem leveza e alegria. Se você está procurando por opções de comédias para tornar seu fim de semana ainda mais especial, confira cinco filmes que prometem arrancar gargalhadas e proporcionar momentos inesquecíveis!

1. Ressaca de Amor (2008)

“Ressaca de Amor” é uma comédia romântica dirigida por Nicholas Stoller. A história segue Peter Bretter (Jason Segel), um compositor de música de TV, que é devastado quando sua namorada, a famosa atriz Sarah Marshall (Kristen Bell), termina com ele abruptamente.

Para escapar da depressão , ele decide viajar para o Havaí, mas, ironicamente, Sarah e seu novo namorado, o excêntrico roqueiro Aldous Snow (Russell Brand), estão hospedados no mesmo resort . Peter encontra consolo na recepcionista Rachel (Mila Kunis) e, enquanto tenta superar seu coração partido, se envolve em uma série de situações hilárias e constrangedoras.

Onde assistir: Star+ e Prime Video.

2. Descompensada (2016)

Dirigida por Judd Apatow, “Descompensada” é uma comédia romântica que mescla humor com momentos de reflexão. Amy (Amy Schumer) é uma escritora de revista que não acredita na monogamia, evitando relacionamentos sérios e compromisso.

No entanto, sua vida muda quando ela é designada para escrever um artigo sobre o Dr. Aaron Conners (Bill Hader), um renomado médico esportivo. Ao desenvolver uma conexão inesperada com Aaron, ela se encontra forçada a reconsiderar suas escolhas de vida e atitudes em relação ao amor e compromisso.

Onde assistir: Star+ e Prime Video.

3. O Peso do Talento (2022)

Comédia de ação dirigida por Tom Gormican, “O Peso do Talento” mostra Nicolas Cage interpretando uma versão fictícia de si, lutando com problemas financeiros e uma carreira em declínio. Desesperado, ele aceita uma oferta de um milhão de dólares para comparecer à festa de um superfã bilionário, Javi Gutierrez (Pedro Pascal), que revela estar envolvido em atividades criminosas. A trama se desenrola quando Cage é recrutado pela CIA para ajudar a derrubar Javi, levando a uma série de cenas de ação engraçadas e autodepreciativas.

Onde assistir: Prime Video.

4. Minha Irmã e Eu (2023)

A comédia dirigida por Susana Vieira segue as irmãs Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck), que tomaram rumos distintos na vida. A primeira permaneceu em Rio Verde, Goiás, cuidando da família e mantendo uma rotina tranquila, enquanto a segunda tem uma vida aparentemente glamorosa nas redes sociais, mas enfrenta dificuldades financeiras e trabalha como cuidadora de animais de estimação de celebridades. As duas irmãs precisam se unir quando a mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), desaparece misteriosamente. A busca por Dona Márcia leva Mirian e Mirelly a uma aventura hilária pelo interior de Goiás, onde redescobrem o valor da família e do amor fraternal.

Onde assistir: Telecine.

5. Na Sua Casa ou na Minha? (2023)

A trama de “Na Sua Casa ou na Minha?”, longa dirigido por David O. Russell, gira em torno de Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher), melhores amigos de longa data com vidas muito diferentes. Ela, uma mãe solteira organizada, vive em Los Angeles com seu filho, enquanto Peter, um solteiro convicto e despreocupado, reside em Nova York. Quando decidem trocar de casa por uma semana para Debbie aproveitar uma oportunidade, suas vidas são viradas de cabeça para baixo. A mudança de ambiente leva cada um a descobrir novos aspectos sobre si e seus sentimentos.

Onde assistir: Netflix.