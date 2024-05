Profissionais da educação superam desafios diários para fomentar a formação de um mundo melhor (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) 5 filmes inspiradores sobre profissionais de educação

A educação é uma ferramenta poderosa que transforma vidas e cria novas perspectivas. Por vezes, ser professor não é tarefa fácil; é um trabalho repleto de desafios, desde lidar com a falta de recursos até enfrentar a desmotivação dos alunos. No entanto, o impacto que um bom educador pode ter é imensurável e recompensador.

Professores rompem barreiras, abrem portas e empoderam pessoas, proporcionando conhecimento, habilidades e novas maneiras de ver o mundo. Eles desempenham um papel fundamental na construção de um futuro mais promissor, justo e igualitário.

Por isso, a seguir, confira 5 filmes inspiradores sobre profissionais de educação!

1. Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Dirigido por Peter Weir e estrelado por Robin Williams, “Sociedade dos Poetas Mortos” conta a história do professor John Keating, que inspira seus alunos a viverem de forma apaixonada e a pensar por si. Trabalhando em uma tradicional escola preparatória, ele usa métodos pouco convencionais para ensinar literatura, incentivando os alunos a carpe diem (aproveitar o dia).

Keating desafia os alunos a romperem as expectativas impostas pela sociedade e a seguir seus próprios sonhos. Com a criação da Sociedade dos Poetas Mortos, um grupo secreto no qual os alunos compartilham poesias e ideias, eles começam a se rebelar contra a rigidez da escola e a buscar suas próprias paixões.

Onde assistir: Star+

2. Gênio Indomável (1997)

“Gênio Indomável”, dirigido por Gus Van Sant e estrelado por Matt Damon e Robin Williams, apresenta ao público a história de Will Hunting, um jovem gênio autodidata que trabalha como zelador em uma universidade. Após resolver um complexo problema matemático, ele é descoberto pelo professor Gerald Lambeau e começa a fazer terapia com Sean Maguire. O filme, que aborda o impacto dos profissionais da área da educação na vida dos alunos, ganhou dois Oscars : Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante para Robin Williams.

Onde assistir: Netflix e Google Play Filmes e TV

3. O Sorriso de Mona Lisa (2003)

“O Sorriso de Mona Lisa”, dirigido por Mike Newell e estrelado por Julia Roberts, se passa na década de 1950 e segue a história de Katherine Watson, uma professora de História da Arte que desafia as alunas de uma faculdade conservadora a questionarem o papel da mulher na sociedade.

Ela enfrenta resistência tanto das alunas quanto do corpo docente, mas continua a incentivá-las a pensar criticamente e a buscar mais do que o casamento e a vida doméstica. Ao longo do filme, Katherine também mostra como a educação pode ser uma catalisadora para mudanças sociais.

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Apple TV e Prime Video.

4. Escritores da Liberdade (2007)

“Escritores da Liberdade”, dirigido por Richard LaGravenese e estrelado por Hilary Swank, é baseado na história real de Erin Gruwell, uma professora de inglês que transforma a vida de seus alunos em uma escola de segundo grau em Long Beach, Califórnia. Ela enfrenta uma turma difícil, composta por jovens envolvidos em gangues e vítimas de violência.

Ao introduzir diários pessoais, Erin permite que os alunos expressem suas experiências e traumas. Por meio da literatura e da escrita, a professora constrói um ambiente de confiança e compreensão, incentivando os alunos a ultrapassarem suas dificuldades e a se enxergarem com potencial para o futuro.

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Apple TV e Prime Video.

5. O Homem que Viu o Infinito (2015)

Dirigido por Matt Brown e estrelado por Dev Patel e Jeremy Irons, “O Homem que Viu o Infinito” conta a história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan. Ele, um gênio autodidata de Madras, envia suas teorias ao matemático britânico G. H. Hardy, que o convida a estudar em Cambridge.

Enfrentando o racismo e o choque cultural, Ramanujan colabora com Hardy para formalizar suas teorias matemáticas. Apesar das condições adversas que debilitam sua saúde, ele faz contribuições significativas em funções theta, séries infinitas e frações contínuas.

O filme destaca o impacto profundo de Ramanujan na matemática e a importância da colaboração entre culturas diferentes. “O Homem que Viu o Infinito” celebra a inclusão e o reconhecimento de talentos diversos, mostrando que o verdadeiro gênio pode surgir de qualquer lugar e que a colaboração e o respeito mútuo são fundamentais para o progresso científico e humano.

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Apple TV, YouTube e Prime Video.