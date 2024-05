O Vietnã é um destino com belas paisagens (Imagem: Tang Trung Kien | Shutterstock) 4 lugares para conhecer no Vietnã

Mais que um destino exótico, o Vietnã além de oferecer muita cultura, praias e lindas paisagens, tem uma história incrível. É impossível visitar esse pequeno país asiático e não se apaixonar por ele!

A seguir, confira 4 lugares para conhecer no Vietnã!

1. Ho Chi Minh

É a cidade com o maior número de motocicletas no mundo! E elas são usadas de todas as formas, por restaurantes, lojas e transporte de tudo que você pode ou não imaginar . Próximo dali ficam os famosos túneis de Cu Chi, onde os vietnamitas se esconderam por anos para conseguir sobreviver durante a guerra contra os Estados Unidos.

2. Hoi An

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, Hoi An é uma das minhas cidades prediletas na Ásia. Apesar de oferecer diversas atividades durante o dia, como visita a Cidade Imperial e belas praias, o melhor mesmo é à noite, quando lanternas típicas a iluminam e deixam sua arquitetura ainda mais charmosa!

3. Complexo de Trang An

Conhecida como a Halong Bay dos campos de arroz, a paisagem do complexo de Trang An, na Província de Ninh Binh, é espetacular. Para melhorar, mesmo sendo considerado Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade pela UNESCO, o turismo por lá ainda é muito local.

4. Cruzeiro em Halong Bay

O belo cenário de montanhas calcárias que emergem do mar verde-esmeralda, é provavelmente o lugar mais famoso do país. Ao invés de fazer um simples passeio de um dia, aproveite e faça um cruzeiro de uma noite e veja o nascer e o pôr do sol!

Por Karina Sell – revista Qual Viagem

Atualmente mora em Barcelona, mas já morou em outros quatro países: Austrália, França, Portugal e Inglaterra. Além de conhecer vários destinos internacionais como uma local, já esteve em todos os continentes e em mais de 60 países.