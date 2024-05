Londres recebe turistas ao longo de todo o ano, mas o verão é o destaque para os visitantes (Imagem: Lukasz Pajor | Shutterstock) 4 melhores lugares para visitar em Londres

A capital inglesa recebe muitos turistas do mundo todo ao longo do ano. Mas é no verão que a cidade tem seu ápice de visitantes. Para evitar filas e ruas lotadas, seguem algumas dicas de lugares maravilhosos e menos movimentados.

1. Bairros de Chelsea e Furlham

Estão entre os meus bairros prediletos! Têm diversas lojas, restaurantes e casas coloridas. Reserve

um brunch no Ivy Chelsea Garden.

2. Holland Park

Nada como aproveitar os dias ensolarados em um dos diversos parques londrinos. O meu predileto é o Holland Park, que tem vários estilos de jardins com lavandas ou rosas, gramados, quadra de tênis, mesas e até obras de arte. Aproveite para fazer um piquenique!

3. Chá da tarde no Ritz

Conheça uma das experiências mais tradicionais da Inglaterra em um dos hotéis mais luxuosos de Londres. É importante reservar com antecedência!

4. Peggy Porschen Cakes e Biscuiteers

Ótima loja de bolos e biscoitos artesanais. Comprar uma caixinha com os quitutes que trazem os principais pontos turísticos de Londres pode ser uma lembrança diferente para levar de presente da viagem!

Por Karina Sell – revista Qual Viagem

Atualmente mora em Barcelona, mas já morou em outros quatro países: Austrália, França, Portugal e Inglaterra. Além de conhecer vários destinos internacionais como uma local, já esteve em todos os continentes e em mais de 60 países.