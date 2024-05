Assistir a séries é uma ótima maneira de praticar o inglês (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) 5 séries para assistir e praticar inglês

No atual cenário de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, dominar o inglês tornou-se uma habilidade essencial em diversas profissões. Com empresas frequentemente exigindo fluência no idioma, a busca por maneiras eficazes de aprendizado tem crescido exponencialmente.

Segundo informações da Pearson, empresa de educação, 53% das pessoas da geração Z optam por usar as redes sociais como meio de aprendizado do inglês. Além disso, a pesquisa indica que esse grupo demonstra uma confiança superior no idioma quando comparado a outras gerações, atribuída principalmente ao consumo de conteúdo em plataformas de streaming de filmes e músicas, como Netflix e Spotify, bem como nas redes sociais.

Diante dessa demanda crescente por métodos inclusivos de aprendizado, a coordenadora pedagógica e professora da Ebony English, Thais Sena, lista 5 séries que não apenas entretêm, mas também oferecem uma excelente oportunidade para praticar o inglês. Confira a seguir!

1. Black-Ish

A série de comédia traz um olhar sobre a jornada de um pai de família de classe média que busca resgatar a identidade cultural de sua família. É protagonizada por Anthony Anderson e Tracee Ellis Ross, que interpretam um casal bem-sucedido com quatro filhos.

Os Johnson moram em uma mansão em um bairro nobre norte-americano, onde precisam lidar com o preconceito da vizinhança predominante branca. Além disso, a série levanta temas comuns como a vida escolar, problemas no trabalho, intrigas familiares e afins.

Onde assistir: Prime Video.

2. Olhos que Condenam

Essa minissérie com 4 episódios é baseada na história real de 5 jovens negros acusados de estuprar e agredir brutalmente uma corredora no Central Park em Nova York. Mostrando um dos casos mais famosos dos Estados Unidos, a produção retrata como a polícia obrigou os menores de idade a assumirem um crime que não haviam cometido e sem provas. O enredo da série evidencia o cenário de corrupção e preconceito ao sistema judicial, além de ilustrar a invisibilidade negra .

Onde assistir: Netflix.

3. Raio Negro

Baseado nas histórias de quadrinhos, Raio Negro conta a história de um super-herói aposentado que trabalha como diretor de uma escola. No entanto, esse personagem é obrigado a voltar a ativa quando uma gangue começa a ameaçar sua família e a comunidade onde vive. Com uma proposta de abordar sobre questões sociais e de drogas nas comunidades periféricas, a trama retrata a representatividade na figura do super-herói.

Onde assistir: Netflix.

4. Cara Gente Branca

Baseado em um filme que estreou em 2014, “Cara Gente Branca” conta a história de Sam White e outros jovens negros em suas vivências em uma universidade majoritariamente branca nos Estados Unidos. A série, além de trazer pontos sobre apropriação cultural, aborda questões de raça e identidade , explorando as experiências desses estudantes negros e de outras minorias étnicas. A produção oferece uma visão provocativa e muitas vezes humorística sobre questões sociais importantes nos EUA.

Onde assistir: Netflix.

5. Harlem

Protagonizada por mulheres negras, a trama conta a história de amigas que vivem em Harlem, Nova York, enquanto navega pelas complexidades da vida pessoal e profissional delas. Elas enfrentam desafios relacionados à carreira, relacionamentos e identidade, ao mesmo tempo que buscam encontrar seu lugar no mundo. A série aborda temas como amizade, empoderamento feminino , amor e autoaceitação.

Onde assistir: Prime Video.

Por Laise Alves