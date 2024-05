Caribe é o destino ideal para quem deseja apreciar as belezas naturais (Imagem: Derson Santana | Shutterstock) 4 dicas para explorar o arquipélago caribenho Turks e Caicos

O arquipélago de Turks and Caicos, no Caribe, é um lugar surpreendente. Um território inteiro protegido por corais, que fazem com que não haja uma praia sequer sem água cristalina ultra azul-turquesa. O que é imperdível na sua viagem:

1. Grace Bay

A praia mais famosa de Providenciales é considerada uma das mais bonitas do mundo. Praião daqueles a perder de vista, com extensa faixa de areia branquinha e mar azul. Resorts e hotéis superluxosos ficam um ao lado do outro. Ares de Miami Beach.

2. Infiniti Bar

A enorme mesa compartilhada reflete o céu e parece terminar no mar. É como um bar de “borda infinita”. Fica no hotel Grace Bay Club. Perfeito para assistir ao pôr do sol.

3. Parrot Cay

Uma das melhores opções de hospedagem de T&C. Está completamente isolada em uma das ilhotas que formam o arquipélago, rodeado de água azul-turquesa por todos os lados, com acesso a vários bancos de areia, em um ambiente de paz total. Recomendo uns dias em Parrot Cay e na ilha principal, Providenciales. Sugestões de hotéis: Amanyara, Grace Bay Club e Gansevoort.

4. Passeio de caiaque em Sapodilla Bay

Praia rasa, com água calminha, perfeita para crianças. Alugue um caiaque e reme até a praia vizinha, Taylor Bay.

Por Lala Rabelo – revista Qual Viagem

Brasileira, de Cuiabá, com muitos anos de São Paulo. Com 30 anos, já viajou para mais de 70 países, em todos os continentes (e já morou em seis deles). Publicitária e jornalista, especializada no mercado de luxo.