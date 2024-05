Livros são presentes interessantes para as mães (Imagem: Chay_Tee | Shutterstock) 5 livros para dar de presente no Dia das Mães

O Dia das Mães é uma ocasião especial para celebrar e homenagear aquela que nos deu vida e amor incondicional. Nesse dia, presenteá-las com algo especial e significativo é uma forma de expressar gratidão e carinho por tudo o que elas representam em nossas vidas. Entre as diversas opções de presentes, os livros se destacam como uma escolha excepcional.

Por isso, Andréia Roma, CEO da Editora Leader e idealizadora do Selo Mulheres, elenca 5 dicas de livros para presentear a sua mãe. Confira!

1. Mãe de autista

Segundo Andréia Roma, nesta obra a autora Cintia Castro tenta sanar as principais dúvidas referentes aos cuidados que pessoas TEA necessitam, sempre se pautando no amor e nos Direitos Humanos. “O livro também traz prefácio de Sabrina Mello, que compartilha suas experiências como mãe e esposa de autista”, contextualiza.

2. A Chave Mestra dos Relacionamentos Saudáveis

No livro de Greice Potrick, o leitor tem a oportunidade de viajar em diferentes décadas da vida (passado, presente e futuro), para descobrir o caminho para viver um relacionamento saudável. “Este livro não é apenas uma narrativa, mas um guia para explorar os intrincados caminhos dos relacionamentos saudáveis”, explica a CEO da Editora Leader.

3. Todo Mundo Erra

Em ‘Todo Mundo Erra’, a escritora Renata Rode confecciona, após ouvir diversos especialistas na área, o primeiro planner emocional integrativo pós-rompimento para que as pessoas recuperem-se. “A partir da sua experiência pessoal e após lançar a sua primeira obra sobre divórcio no Programa do Jô, em 2009, Renata retomou ao tema com mais propriedade e força, já que muitos casais e sociedades se desfizeram após a pandemia”, diz a profissional.

4. Sou Empreendedora, e agora?

Andréia Roma, também autora deste livro, explica que as estratégias reunidas em ‘Sou Empreendedora, e agora?’ podem ajudar os leitores a alavancar e expandir os seus negócios, sejam eles experientes ou não. “Meu objetivo ao compartilhar minha trajetória dentro do empreendedorismo é lhe inspirar a entrar em ação e colocar suas ideias em prática, tornando-se agente de seu sucesso e protagonista da sua história”, completa.

5. Inteligência Emocional na Prática para Crianças e Adultos

Em ‘Inteligência Emocional na Prática para Crianças e Adultos’, o leitor encontra técnicas e exercícios para desenvolver habilidades emocionais em crianças e adultos, visando melhorar o autoconhecimento, o controle emocional e as competências sociais. “Acima de tudo, trabalhar a inteligência emocional nos pequenos os ajuda a se conhecerem melhor como seres humanos, conhecendo seus próprios limites e capacidades e exercitando o amor-próprio”, conclui.

Por Maria Carolina Rossi