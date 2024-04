Queenstown é a cidade perfeita para os amantes de aventura (Imagem: ChameleonsEye | Shutterstock) 3 dicas para quem gosta de aventura em Queenstown

Você curte viagem e esportes radicais? Então vá para a ilha Sul, na Nova Zelândia, onde está Queenstown, a capital mundial da aventura! Lá você vai encontrar a maior quantidade e variedade de esportes radicais por metro quadrado de todo o mundo. Você terá oportunidades emocionantes na água, na terra e no ar!

Abaixo, confira o que espera por você lá!

1. Atrações radicais

As atividades mais radicais são o sky diving, heli-biking e bungee jumping . Entre as que mais gostei estão o paragliding , o luge (um carrinho de rolimã que desce uma pista radical com túneis e tudo!), um piquenique no alto da montanha, pedalar às margens do lago e fazer rafting em cânions de corredeiras muito rápidas.

2. Cenário cinematográfico

Queenstown está rodeada pela cordilheira Remarkables, que cria uma geografia única , formada por inúmeros cânions, rios e lagos. A região foi, inclusive, cenário para as filmagens de ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Hobbit’. Lá existem inúmeras atividades para todas as idades ou experiências, não importa a temporada que você vá, seja inverno ou verão.

3. Alta velocidade no Dart River

Não deixe também de incluir um passeio até Glenorchy, a 45 minutos de Queenstown. As estradas são lindíssimas e lá você pode fazer um passeio de jet boat em alta velocidade no Dart River. Pode também remar em caiaques infláveis na cabeceira do lago Wakatipu. São passeios para quem quer manter o nível de excitação lá em cima!

Por Flávia Ribeiro – revista Qual Viagem

Na busca pelo que faz seu coração vibrar, Flávia já colocou em seu currículo de viajante aventuras como descer corredeiras na Nova Zelândia, mergulhar em naufrágios da Segunda Guerra Mundial no Mar Vermelho, pedalar nas curvas da estrada da morte na Bolívia, fazer trekking em locais incríveis na Patagônia e por aí vai.