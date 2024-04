Los Angeles oferece enorme variedade de passeios turísticos para os visitantes (Imagem: frank_peters | Shutterstock) 3 dicas para aproveitar o melhor de Los Angeles

Das vibrantes praias do litoral até o histórico Hollywood Boulevard, Los Angeles oferece uma vida inteira de férias em um único lugar. Local de nascimento do Mickey e de Hollywood, LA alimenta os sonhos de milhões de pessoas.

A seguir, confira o que aproveitar na cidade!

1. Atrações famosas

Descubra as atrações do berço da indústria cinematográfica: TCL Chinese Theatre, Calçada da Fama, El Capitan Theatre e muito mais. Vá até o Getty Center para apreciar a arte europeia, siga para o Lake Hollywood Park para tirar fotos da famosa placa de Hollywood e não deixe de passar por Beverly Hills, região conhecida pelo seu glamour e mansões luxuosas.

O clima de praia está presente em Venice e Santa Mônica, onde o calçadão à beira-mar fica lotado de bikes , rollers e longboards. Não perca um dos maiores espetáculos da natureza, o pôr do sol no píer de Santa Mônica. Será inesquecível!

2. Centro da cidade

Permita-se fugir dos roteiros tradicionais e percorra regiões multiculturais da cidade. Enquanto o distrito histórico El Pueblo tem origens mexicanas, Chinatown e Little Tokyo abrigam as comunidades imigrantes. Conheça o templo budista Koyasan, aprecie os edifícios históricos e deguste comidas autênticas. A cultura ganha força no centro. Então, reserve um dia para explorar o renomado Museu de Arte Contemporânea (MOCA), o Walt Disney Concert Hall e os estúdios no Arts District.

3. Experiência vip

O Universal Studios propõe uma experiência exclusiva em um dia repleto de diversão. O passe VIP inclui entrada especial , lounge com lanches e bebidas, almoço gourmet , benefício de driblar as filas e o passeio pelos estúdios. Ao contrário do tour padrão, é possível sair do carrinho, caminhar pelos sets de filmagens e conhecer técnicas utilizadas nas produções.

Uma das paradas marcantes é em um armazém com itens usados em produções memoráveis como Jurassic Park e A Múmia. A emoção toma conta ao se deparar com armas, sarcófagos, trajes e objetos utilizados em produções hollywoodianas. No final, você vai desejar fazer tudo de novo no dia seguinte.

Por Mariana Moreira – revista Qual Viagem

Formada em publicidade, atua como diretora de arte, mas o que ela queria mesmo é que ser turista fosse institucionalizado como profissão.