5 preces espíritas para afastar os maus espíritos e pedir proteção

No espiritismo, a prece ajuda a fortalecer o vínculo entre o indivíduo e o plano espiritual. Por meio dela é possível se conectar com energias superiores, buscando auxílio, orientação e conforto em diferentes momentos da vida. É também uma forma de proporcionar um espaço de reflexão, tranquilidade e elevação espiritual, permitindo estabelecer uma comunicação direta com Deus, os espíritos protetores e mentores espirituais.

Por isso, a seguir, confira 5 preces espíritas para afastar os maus espíritos e pedir proteção!

1. Prece para afastar os maus espíritos

Em nome de Deus Todo-Poderoso , afastem-se de mim os maus Espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens; espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais; espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões; mas imploro para vós a misericórdia de Deus.

Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção; isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal.

2. Prece ao anjo guardião para ter força

Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida; dai-me a força de suportá-las sem queixumes; livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal.

Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo . A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades; sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus.

3. Prece por alguém que esteja em aflição

Deus, de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra ( diga o nome da pessoa ) se assim for a tua vontade. Bons espíritos , em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas, fazei ( diga o nome ) compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro que lhe tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso.

4. Preces pelos doentes

Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir a ( diga o nome do doente ) pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos , ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo; encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus; dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova.

5. Prece para antes de dormir

Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faz, meu anjo guardião, que, ao despertar, eu conserve durável e salutar impressão desse convívio.