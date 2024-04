O segredo das interações positivas está principalmente na capacidade de dizer não (Imagem: Reezky Pradata | Shutterstock) 5 maneiras de dizer não sem sentir culpa

Expectativas e necessidades contribuem para o senso de segurança e conforto nos relacionamentos. Essa é a concepção de limites da terapeuta Nedra Glover Tawwab, autora do livro Defina Limites e Encontre a Paz . Aprender quando dizer sim ou não também é essencial para que o indivíduo se sinta à vontade ao interagir em sociedade.

No livro, trazido para o Brasil pela nVersos Editora, a profissional apresenta maneiras de definir essas fronteiras e manter os próprios valores nas relações. Na obra, ela compartilha os mais de 15 anos de atuação como especialista em relacionamentos.

Mas, como estabelecer limites saudáveis para construir laços equilibrados consigo e com as outras pessoas? Para a especialista, a chave das interações positivas reside essencialmente na habilidade de dizer não. Ela enfatiza que tal atitude é uma questão de autopreservação e uma forma de garantir relações mais maduras. “Saber quando dizer sim ou não é fundamental para se sentir à vontade quando interage com os outros”, destaca.

Abaixo, confira cinco ensinamentos da terapeuta Nedra Glover Tawwab para saber dizer não!

1. Seja verdadeiro

Seja honesto consigo e com os outros sobre o que você pode ou não fazer. Não tente ser um super-herói. Reconheça seus limites e não tenha medo de dizer não para coisas que estão além de suas capacidades.

2. Não tenha medo

Não tenha medo de dizer não, mesmo que seja para pessoas que você ama. É importante ser honesto com os outros, mesmo que isso signifique dizer não para algo que eles querem. Lembre-se que seus próprios desejos e necessidades também são importantes.

3. Tenha educação e assertividade

Aprenda a dizer não de forma educada e assertiva. Você não precisa ser rude ou agressivo para dizer não. Basta ser claro e direto sobre o que você pode e não fazer.

4. Abandone a culpa

Não se sinta culpado por dizer não. É importante lembrar que você não é responsável pelas necessidades dos outros. Você tem o direito de negar coisas que não são importantes para você.

5. Valorize seu tempo e energia

Lembre-se que seu tempo e sua energia são valiosos. Quando você diz sim para algo, está dizendo que seu tempo e sua energia são importantes para você. Não os desperdice com coisas que não são relevantes para você.

Por Genielli Rodrigues