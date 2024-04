Em maio, os lançamentos prometem aventuras e emoções inesquecíveis nas telonas (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) 5 lançamentos imperdíveis do cinema em maio

Com estreias aguardadas e histórias envolventes, o mês de maio promete ser inesquecível para os amantes da sétima arte. Entre os lançamentos mais esperados, está “Planeta dos Macacos: O Reinado”, que nos leva a um mundo pós-apocalíptico em que macacos e humanos protagonizam confrontos intensos pelo controle do planeta. Além disso, “Furiosa” se destaca ao apresentar a origem da icônica personagem de “Mad Max”.

Confira, a seguir, 5 lançamentos imperdíveis do cinema em maio que você não vai querer perder!

1. A Teia (02/05)

O suspense acompanha Roy Freeman (Russell Crowe), um ex-detetive lutando contra o Alzheimer. Durante seu tratamento, ele descobre que um homem condenado por um homicídio do passado foi inocentado e liberado do corredor da morte. Mesmo com suas memórias fragmentadas, Freeman sente-se compelido a revisitar o caso e entra em contato com seu antigo parceiro para desvendar a verdade. Enquanto investiga o crime sob uma nova luz, ele não só busca justiça, mas também confronta aspectos profundos de sua própria vida e identidade.

2. Back to Black (16/05)

“Back to Black” é um filme biográfico que retrata a vida turbulenta da icônica cantora Amy Winehouse. O longa acompanha a ascensão meteórica da artista na indústria musical , sua luta com a fama e os demônios pessoais que eventualmente a levaram à morte prematura aos 27 anos por intoxicação alcoólica em 2011.

Com sua voz única e estilo inconfundível, Amy conquistou o mundo com sucessos como “Rehab” e “Back to Black”, este último lhe rendendo seis prêmios Grammy. Apesar de sua carreira curta, a artista deixou um legado e é lembrada como uma das maiores lendas da música soul e R&B de todos os tempos.

3. Garfield: Fora de Casa (23/05)

Em “Garfield: Fora de Casa”, o carismático gato de estimação laranja (dublado por Chris Pratt) embarca em uma nova aventura após reencontrar seu pai, o gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson). O reencontro familiar leva Garfield e seu fiel companheiro, o cãozinho Odie, a se envolverem em um perigoso assalto, levando-os a situações emocionantes e inesperadas.

4. Furiosa: Uma Saga Mad Max (23/05)

O mundo enfrenta um colapso devastador, e a jovem Furiosa é brutalmente sequestrada do pacífico Green Place das Muitas Mães, caindo nas mãos da feroz horda de motoqueiros comandada pelo Senhor da Guerra Dementus. Em sua jornada pelo deserto impiedoso, este cruza com a cidadela dominada por Immortan Joe, outro tirano em busca de poder absoluto.

Enquanto os dois líderes batalham pela supremacia, Furiosa é desafiada a enfrentar obstáculos inimagináveis para encontrar seu caminho de volta para casa. Em meio ao caos e perigo, ela se torna uma guerreira determinada , pronta para lutar pela liberdade e justiça em um mundo em ruínas.

5. Planeta dos Macacos: O Reinado (23/05)

Após a guerra pelo Planeta dos Macacos, o mundo evoluiu drasticamente. Enquanto as sociedades de macacos prosperam sob a liderança de César, os humanos vivem à margem, escondidos e lutando pela sobrevivência. César, agora guardião da nova geração de primatas, é pouco conhecido pelos seus feitos históricos .

Em meio a essa realidade, um líder macaco ambicioso busca escravizar outros grupos para obter tecnologia humana. Paralelamente, um jovem primata, após testemunhar a captura de seu clã, parte em uma jornada em busca da liberdade, descobrindo que uma jovem humana detém a chave para o destino de ambos os mundos.