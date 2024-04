Cunha cria um cenário perfeito para apaixonantes sessões fotográficas (Imagem: Samara Yonamine | Shutterstock) 7 destinos imperdíveis no Brasil para curtir o outono

O outono é aquela época do ano em que tudo fica meio dourado, as tardes são mais frescas e a gente começa a pensar em lugares aconchegantes para curtir esse clima gostoso. No Brasil, de março a junho, não faltam opções para quem quer aproveitar o melhor da estação. Pensando nisso, prepare a mala, chame quem você gosta e descubra sete destinos incríveis que ganham um charme todo especial no outono, perfeitos para fazer da sua viagem uma experiência memorável e relaxante!

1. Cunha, São Paulo

Entre março e maio, Cunha se transforma no palco de um dos espetáculos mais belos da natureza: a floração das lavandas. O Lavandário é um campo onde o lilás das flores contrasta com o céu, criando um cenário perfeito para apaixonantes sessões fotográficas. Além disso, a cidade oferece trilhas que se tornam especialmente agradáveis com o clima mais fresco, como a trilha para a Pedra da Macela, de onde se pode admirar uma vista panorâmica da região.

2. Gramado, Rio Grande do Sul

Gramado é a cara do outono. As ruas da cidade se enchem de tons dourados e avermelhados, enquanto o clima fresco é um convite para desfrutar de um chocolate quente nas elegantes chocolatarias locais. Uma visita ao Lago Negro é obrigatória; rodeado por árvores importadas da Floresta Negra alemã, o local oferece um espetáculo de cores refletidas em suas águas tranquilas. Para os amantes de arte, o outono é o período ideal para visitar o Museu de Cera Dreamland, onde a menor aglomeração de turistas permite uma experiência mais tranquila.

3. Chapada Diamantina, Bahia

Durante o outono, as chuvas dão uma trégua na Chapada Diamantina, tornando este o momento ideal para explorar suas montanhas, vales e cachoeiras sem as multidões do verão. A temperatura mais amena é perfeita para longas caminhadas, como a subida ao Morro do Pai Inácio, que oferece um pôr do sol inesquecível. A cidade de Lençóis, com suas charmosas pousadas e restaurantes, serve de base para esta aventura no coração da Bahia.

4. Ouro Preto, Minas Gerais

Visitar Ouro Preto no outono é uma experiência que combina cultura e história com um clima ideal para explorar suas ladeiras e igrejas barrocas sem o calor intenso do verão. O céu claro e o ar mais seco realçam a beleza das fachadas históricas e das obras de Aleijadinho. As noites frias são um convite para experimentar a culinária local em tascas e restaurantes que servem desde o tradicional feijão-tropeiro até pratos à base de ora-pro-nóbis.

5. Curitiba, Paraná

Curitiba se destaca por sua organização e beleza natural, que se tornam ainda mais evidentes no outono. Durante essa estação, os parques da cidade, como o Barigui e o Tanguá, oferecem lindas paisagens para caminhadas ao ar livre. Aproveite para visitar o Jardim Botânico, onde as estufas e os jardins ganham um charme especial com o céu mais límpido.

Além disso, o outono é a temporada ideal para explorar a gastronomia local, que inclui pratos à base de pinhão, uma semente típica da região que é colhida justamente nessa época do ano. Restaurantes e bares locais oferecem desde simples petiscos até pratos elaborados com o ingrediente, permitindo que os visitantes experimentem sabores únicos da culinária paranaense.

6. Petrópolis, Rio de Janeiro

Conhecida como a Cidade Imperial, Petrópolis é um refúgio perfeito no outono. As temperaturas mais baixas realçam o charme das construções históricas, como o Museu Imperial e a Catedral de São Pedro de Alcântara. O clima da estação é ideal para explorar a Rota Cervejeira, um passeio pelas cervejarias artesanais da região, onde se pode degustar diferentes tipos de cerveja ao lado de pratos da culinária alemã.

7. Campos do Jordão, São Paulo

Campos do Jordão é outro destino que se destaca no outono. A cidade, apelidada “Suíça Brasileira”, fica particularmente encantadora com o friozinho característico da estação, ideal para curtir a arquitetura europeia e os cafés aconchegantes. As trilhas do Horto Florestal oferecem um contato direto com a natureza, enquanto o centro de Capivari convida a desfrutar de um fondue à noite, acompanhado de um bom vinho.