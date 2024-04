O beijo é uma das formas mais significativas de demonstrar carinho (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) 3 sinais que indicam que o seu beijo marcou o primeiro encontro

Celebrado em 13 de abril, o ‘Dia do Beijo’ é uma data que homenageia uma das mais significativas formas de demonstrar carinho. A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional define o beijo como uma “expressão de afeto fundamental para fortalecer e manter os laços”.

Para além de uma demonstração de amor, o beijo tem funções e efeitos que podem ser indispensáveis entre um casal. Um estudo realizado com quase duas mil pessoas pela Universidade de Albany, no Canadá, descobriu que, para 60% das mulheres, o beijo é um fator crucial para o início de um relacionamento.

De fato, conforme uma pesquisa conduzida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, o beijo desempenha o papel de uma avaliação inicial do outro, sendo uma ação que, mesmo de forma inconsciente, auxilia na análise da compatibilidade entre as parcerias.

“O cérebro utiliza o beijo como um meio de avaliar a adequação com a outra pessoa, possibilitando determinar se ela seria ou não a parceria ideal”, afirma a terapeuta sexual Claudia Petry, membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana) e especialista em Educação para a Sexualidade.

Para Monica Machado, psicóloga e fundadora da Clínica Ame.C e pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental, o medo do julgamento e da rejeição são comuns no primeiro encontro, principalmente para as pessoas que não conseguem firmar um relacionamento. “Baixa autoestima, pressões estéticas, experiências anteriores negativas e, claro, o receio de não corresponder ao beijo tão esperado, são alguns dos inúmeros motivos por tanta ansiedade”, completa a especialista.

Com base em estudos, as especialistas revelam 3 sinais que indicam que o seu beijo foi realmente marcante no primeiro encontro. Confira!

1. Coração acelerado

Segundo um estudo da Universidade de Barcelona, o beijo estimula a liberação de hormônios como dopamina e serotonina, responsáveis pela sensação de prazer, euforia, satisfação e bem-estar. Também libera a epinefrina, que aumenta a frequência cardíaca, o tônus muscular e o suor. “É possível que os batimentos cardíacos estejam mais acelerados por conta da ansiedade. Mas, se você sentir que o coração da sua paquera disparou, então, sim, o seu beijo foi arrebatador”, diz Claudia Petry.

2. Contato visual quase que hipnótico

Seja por instinto ou intencionalmente, a parceria em potencial não consegue tirar os olhos do seu rosto. Segundo Monica Machado, o contato visual conhecido como “percurso triangular” já diz tudo. “Primeiro, a pessoa olha direto nos seus olhos. Depois, em seus lábios, indicando que mal pode esperar pelo próximo beijo, sendo um indício importante de que a paquera está entregue a você”, afirma.

Conforme a psicóloga, este é o momento em que você deve retribuir o interesse. “Lance olhares igualmente sedutores, sem dizer nada. Deixe o jogo da sedução acontecer, mas tome cuidado”, recomenda. De acordo com o Social Issues Research Centre , o contato visual excessivo pode intimidar a pessoa e deixá-la desconfortável.

“A atitude pode afugentar ao invés de aproximar. O ideal é usar o bom senso, ser natural e espontânea. O mais importante é não se esquecer da velha máxima: dê atenção à parceria neste primeiro encontro, se quiser que haja um segundo”, reforça Monica Machado.

3. Entusiasmo com pequenos gestos

Um estudo realizado na Universidade Bar llán, em Israel, mostra que o beijo também libera outras substâncias, como a feniletilamina, que eleva o desejo sexual, principalmente quando se trata do primeiro beijo (mesmo em relações diferentes). Já o óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos, provoca aumento do fluxo de sangue e, consequentemente, maior excitação e sensibilidade na região genital.

“Sinais sutis mostram a intensidade do envolvimento da sua paquera. Seja se aproximando mais de você, acariciando suas costas, seu rosto, e passando a mão no seu cabelo e na sua nuca enquanto se beijam. Todos esses gestos indicam que seu beijo foi totalmente correspondido”, aponta a sexóloga.

Mas vale ressaltar: “por mais empolgante que esteja o ‘amasso’, não significa um convite para algo mais, caso não seja sua vontade”, finaliza Claudia Petry.

Por Flávia Vargas