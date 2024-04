Pequim é um destino que vale a pena visitar (Imagem: chuyuss | Shutterstock) 4 dicas para curtir os cenários incríveis de Pequim

Pequim, a capital da China, é uma cidade turística fascinante. Com uma história que remonta a mais de 3.000 anos, ela possui uma rica herança cultural, evidenciada por suas impressionantes atrações. Com um vai e vem de milhares pessoas, carros e muitas motos e bicicletas, os passeios pela cidade são como um mergulho na história do país.

1. Cidade proibida

Permita-se ir com tempo para curtir cada detalhe desse tour, que é uma imersão cultural para os ocidentais. Para comprar o ingresso, os estrangeiros devem apresentar o passaporte. E vá o mais cedo que conseguir, pois, como também existem vários turistas de outras localidades do país, o local fica muito cheio após às 12h.

2. Templo do Céu

Com acesso superfácil usando o transporte público (metrô), o Templo do Céu e seus jardins são um agradável passeio pela capital chinesa. Por lá, você vai encontrar pessoas praticando esportes, fazendo cantorias e jogando cartas.

3. Muralha da China

A famosa muralha é dividida em diversos setores. Há aqueles em que é possível chegar facilmente de transporte público, como Badaling, e outros mais distantes, como Jiayuguane e Mutianyu. Optei por conhecer esse último, de 1h30 de carro de Pequim. Para mim, foi poder viver um sonho de viajante ao caminhar tranquilamente pela muralha.

4. Veja a Cidade Proibida do alto

Na saída da Cidade Proibida, bem em frente – do outro lado da rua -, você encontrará o parque Jingshan. Suba até o seu ponto mais alto, cruze os dedos para que a poluição permita a vista , e aproveite um visual de tirar o fôlego!

Por Sofia Stegle – revista Qual Viagem

Já visitou mais de 70 países. Adora aventuras e novos desafios. Ama neve e praia, e prefere as temperaturas negativas.