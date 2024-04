Santorini tem paisagens paradisíacas (Imagem: Feel good studio | Shutterstock) 4 dicas para aproveitar o melhor de Santorini

Santorini é uma ilha localizada no Mar Egeu, fazendo parte do arquipélago das Ilhas Cíclades, na Grécia. Renomada por suas paisagens deslumbrantes, caracterizadas por penhascos íngremes, vilarejos de casas brancas com telhados azuis e pores do sol espetaculares, é um destino turístico verdadeiramente cativante. Quando cheguei à Santorini não acreditava que todo aquele paraíso que sempre sonhei existia! A ilha tem aeroporto e porto, e eu cheguei por via aérea e sai pelo mar. Tudo funcionou muito bem!

1. Pôr do Sol

Esse é o local com o pôr do sol cartão-postal da Grécia ! Não perca nenhum enquanto estiver pela ilha! Um dos lugares mais cobiçados é em torno do castelo, mas o lugar fica tão cheio que acho impossível alguém aproveitar. Procure as ruas mais tranquilas com vista para a Caldera.

2. Mar de Santorini

Não espere encontrar um mar superclaro como em Milos, a ilha vizinha. O mar de Santorini é de um azul profundo. O programa é fazer um passeio de barco para apreciar o contraste desse azul com as construções branquinhas dispostas ao longo das encostas da ilha.

3. Oia

Sabe aquelas fotos de Santorini com as casinhas brancas com portas e janelas azuis? Lá, na verdade, é Oia – pronuncia-se “ia” -, uma vila toda branquinha ao norte da ilha e com um pôr do sol magnífico . Se hospedar em Oia é uma experiência um pouco mais cara, mas vale muito a pena.

Imperdível ficar em uma daquelas casinhas branquinhas. É um sonho! Perca-se no sobe e desce da ilha e você irá descobrir cantinhos lindos… e, possivelmente, encontrar com os famosos burros de Santorini, que desde tempos remotos são usados para o transporte de carga na ilha.

4. Caldera de Oia

Voltando do passeio de barco, a pedida é saborear uma taça de vinho e petiscos gregos com a linda vista da Caldera de Oia, uma baía de águas calmas e azuis. É o melhor de Santorini!

Por Sofia Stegle – revista Qual Viagem

Já visitou mais de 70 países. Adora aventuras e novos desafios. Ama neve e praia, e prefere as temperaturas negativas.