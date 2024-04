Mc Bin Laden e Davi se enfrentam no paredão duplo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) BBB 24: 3 momentos polêmicos entre Davi e MC Bin Laden

Na reta final, mais um paredão foi formado no BBB 24. Agora, Davi, indicado pelo líder Lucas, e Mc Bin Laden, mais votado pela casa, disputam a permanência no programa. No entanto, este não é o único embate entre os dois participantes no reality show . Isso porque eles já protagonizaram grandes e polêmicas brigas – chegando, inclusive, a quase agressão. Abaixo, confira um resumo sobre algumas delas!

1. Quem deve levar o prêmio?

No começo do programa, em uma conversa com Mc Bin Laden e Lucas, Davi disse para quem iria a sua torcida para levar o prêmio do BBB 24. “Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse essa galera, que tivesse realidade, uma parada triste. Uma galera humilde, uma galera que precisasse realmente do prêmio”, afirmou.

Em seguida, Bin perguntou: “Então, você vai jogar contra mim?”. Então, o motorista voltou a explicar: “Eu falei agora que eu queria que quem ganhasse fosse a galera que precisa do prêmio. Se você precisa, você é galera”.

No entanto, o funkeiro entendeu errado e espalhou pela casa que, segundo o Davi, os participantes do time ‘Camarote’ não deveriam ganhar o prêmio do programa. Isso gerou grande repercussão e até tretas.

Por causa disso, Davi reuniu todo o ‘Camarote’ para esclarecer o mal-entendido, mas falou que não se recordava do que havia dito. “Não tenho nada contra ninguém aqui, nenhum de vocês. Se essa conversa surgiu, eu não me recordo, Bin Laden , de ter conversado isso com você”.

2. “Calma, calabreso”

Durante uma festa em fevereiro, Davi acusou o Lucas de ser fofoqueiro . A briga escalou para gritos e xingamentos. O baiano, em tom de ironia, disse: “Calma, calabreso”. Em seguida, Mc Bin Laden interveio para defender o professor de capoeira, aumentando a discussão e lembrando uma conversa que o motorista teve com Yasmin. “Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora”, apontou Bin. “Eu falei”, afirmou Davi e, em seguida, chamou o funkeiro de “manipulador”. “

No entanto, o termo “calabreso” causou grande polêmica no reality . Davi chegou a ser questionado pelos participantes sobre o significado da palavra. O funkeiro, por sua vez, disse que o termo era gordofóbico. “Está xingando ele porque ele [Lucas] é gordo. Eu recebo apelido de ‘calabreso’ porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo”, afirmou Bin. No entanto, essa expressão foi criada pelo humorista Toninho, conhecido por seus vídeos de pegadinhas nas redes sociais.

3. Briga após o quadro ‘Sincerão’

A última briga entre Davi e MC Bin Laden aconteceu no final de março. Após o quadro ‘Sincerão’, o funkeiro discutia com Matteus , mas Alane e o motorista entraram na briga. “É três contra um? Vocês acham que eu tenho medo de vocês aqui? Tá debochando da minha cara?”, gritou Bin, enquanto afrontava os três.

No entanto, a briga escalou para gritos, xingamentos e quase agressão física. Os demais participantes e até os dummies tentaram acalmar a situação. Mas a treta só acabou quando Boninho, diretor do programa, pediu para pararem e avisou que eles tinham passado do limite.

“Atenção, Bin Laden! Acabou! Parou! Acabou, parou! Acabou, acabou os dois! Parou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto . Acabou!”, ecoou a voz grave do Big Boss pela casa. “Se fosse pra ter porrada, era o UFC . Então senhores, comportem-se”.