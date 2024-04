O Apple TV tem séries incríveis para maratonar (Imagem: Hamara | Shutterstock) 5 séries do Apple TV que vale a pena assistir

O Apple TV+ é um serviço streaming, como indica o próprio nome, da Apple. Ele tem diversas séries originais – algumas, inclusive, bastante premiadas – e com atores renomados do cinema. Mesmo com o catálogo menor, quando comparado com plataformas como Netflix e Max, há opções para todos os gostos, desde comédias, como “Ted Lasso” (vencedora de 13 prêmios Emmy), até grandes suspenses de tirar o fôlego, como “Ruptura”.

A seguir, confira 5 séries do Apple TV+ que vale a pena assistir!

1. Ted Lasso (2020)

Essa é uma ótima série para quem quer dar boas risadas e sentir aquele “quentinho” no coração. Ted Lasso (Jason Sudeikis) é um treinador de futebol americano, sem muito sucesso, nos Estados Unidos. Ele e seu fiel ajudante Barba (Brendan Hunt), mesmo sem a menor experiência, são contratados por Rebecca Walton (Hannah Waddingham) para treinar o seu time de futebol na Inglaterra, o AFC Richmond.

Inicialmente, a intenção da proprietária do clube é destruir o time, como vingança ao ex-marido. No entanto, com o passar do tempo, Ted Lasso encanta a todos com a sua personalidade carismática – e até mesmo fofa – e jeito único de enfrentar os problemas do AFC Richmond e da vida. Além disso, a produção apresenta um lado mais humano desse esporte, com personagens cativantes e histórias envolventes .

2. Silo (2023)

Criada por Graham Yost (Justified) e baseada na trilogia de livros homônima do autor americano Hugh Howey, essa série de ficção científica vai te prender do primeiro ao último episódio! Como resultado de um evento climático misterioso, milhares de pessoas – aquelas que sobreviveram – passam a viver em um silo no subsolo do planeta.

As autoridades afirmam que a vida na superfície da Terra é impossível, pois tem o ar extremamente tóxico. No entanto, algumas pessoas desconfiam dessa verdade contada . Uma delas é a personagem Juliette, interpretada por Rebecca Ferguson, uma engenheira que acaba virando xerife em circunstâncias adversas. Ela começa a buscar respostas e descobrir segredos chocantes sobre o silo.

3. Ruptura (2022)

“Ruptura” é uma série de suspense de tirar o fôlego ! Nela, uma empresa chamada Lumen, por meio de um procedimento cirúrgico no cérebro – chamado de “ruptura” –, divide a memória dos seus funcionários em duas: uma voltada para os assuntos do trabalho e outra para a vida pessoal. Assim, as lembranças das pessoas são “apagadas” de forma que, dentro da empresa, elas não conseguem se lembrar quem são, nem saber o que fazem lá quando estão fora da organização. No entanto, o que de fato essa empresa faz é uma incógnita.

Mark (Adam Scott) foi um dos primeiros a aceitar esse tipo de procedimento experimental e lidera uma equipe no escritório da Lumen. Contudo, quando o seu amigo Petey (Yul Vazquez) é demitido, ele começa desconfiar da organização. Além disso, esse amigo o encontra fora da empresa e lhe conta que há algo de muito errado, incentivando-o a investigar o tipo de trabalho que essa corporação faz.

4. Falando a Real (2023)

“Falando a Real” é uma série que mistura drama e comédia de forma encantadora! Nela, Jimmy (Jason Segel) é pai de uma adolescente, amigo e psicólogo enquanto enfrenta o luto da morte repentina de sua esposa. Ele trabalha como terapeuta em uma clínica com Paul (Harrison Ford) e Gabby (Jessica Williams).

Frustrado com todos os seus dilemas pessoais, ele decide adotar uma nova abordagem com os seus pacientes – que foge um pouco do padrão e, considerada, de certa forma, antiética –, falando tudo o que pensa com muita sinceridade e, até mesmo, se intrometendo nos problemas deles. Isso tudo causa grandes mudanças na vida dessas pessoas e na vida do próprio Jimmy.

5. Iluminadas (2022)

“Iluminadas” é mais uma série de suspense que faz sucesso no Apple TV+, sendo perfeita para quem gosta de histórias com viagem no tempo. Baseada na obra de Lauren Beukes, a produção acompanha Kirby (Elisabeth Moss), que é atacada – e quase assassinada – por Harper (Jamie Bell), culpado pelo desaparecimento e morte de inúmeras mulheres .

No entanto, após sobreviver, ela começa a ter lembranças que não são suas e viver várias vidas diferentes da sua. Então, ela decide caçar e investigar os crimes desse serial killer que viaja no tempo. Para isso, ela conta com a ajuda do ex-repórter policial Dan Velazquez, interpretado pelo ator brasileiro Wagner Moura.