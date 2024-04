Pitel disputa pela terceira vez a permanência no BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) BBB 24: 8 curiosidades sobre a emparedada Pitel

O BBB entrou no “modo turbo” e, neste domingo (31/03), foi formado o 16° paredão do reality show. Desta vez, Pitel recebeu mais votos pela casa e disputa, ao lado de Alane e Beatriz, a permanência no programa. Para defender a permanência, a sister lembrou da sua trajetória.

“Nessa altura do campeonato, vocês já me conhecem, sabem meus erros e meus acertos. Espero que meus acertos estejam se sobressaindo. Viver isso aqui é uma loucura e uma alegria, uma alegria que eu quero continuar vivendo. Então, eu conto muito com todos vocês que se identificam e que gostam de mim para votarem muito para eu ficar aqui”, disse.

A seguir, confira 8 curiosidades sobre a Pitel que vão te ajudar a decidir se ela deve ou não permanecer no jogo!

1. Cresceu em uma família humilde

Nascida e criada em Maceió, Giovanna Pitel é a segunda filha de sete irmãos e cresceu em uma família bem humilde. Ela só não passou fome na infância graças ao sururu, uma espécie de mexilhão protegido por conchas, que a mãe vendia por R$ 1,50.

“Eu tive uma infância muito pobre. Mainha catava sururu e desviava um pouquinho para a gente poder comer. E aí era sururu no café, no almoço, na janta e agradeça, fique feliz! Só isso que tinha para comer, era o que nos sustentava”, contou ao Gshow.

2. Começou a trabalhar aos 13 anos

Atualmente com 24 anos, Pitel tem uma jornada profissional extensa. Para ajudar nas despesas de casa, a sister começou a trabalhar aos 13 anos e, de lá para cá, não parou mais. Já trabalhou em casa de família, restaurante, shopping, supermercado e até academia, mas se apaixonou mesmo foi pelo Serviço Social, em que se formou recentemente e começou a atuar na área.

3. Comprou e perdeu um carro

Ao Gshow, a participante revelou que, quando trabalhava em um supermercado, conseguiu tirar a habilitação para dirigir carro. Depois, saiu do emprego e decidiu utilizar a indenização para comprar um automóvel, porém, não conseguiu pagar e perdeu o veículo por busca e apreensão.

4. Sonha em ter uma festa de 15 anos

A sister sonha em ter uma festa de 15 anos e, dentro da casa mais vigiada do Brasil, disse que esse seria o tema da sua festa do líder. No entanto, mesmo tendo sido a 15° líder do programa, não conseguiu realizar o sonho devido ao BBB “modo turbo”.

5. Passou pela transição capilar há 4 anos

O cabelo da sister foi uma de suas características físicas que chamou a atenção do público, especialmente pela touca de cetim, que ela não vive sem dentro da casa. Mas os cachos só vieram aparecer há cerca de 4 anos, quando Pitel decidiu passar pelo processo de transição capilar. Antes, ela utilizava o cabelo liso, longo e com franja.

6. Vive um relacionamento aberto

A participante vive um relacionamento com Wesley, que conheceu na escola há 10 anos. Os dois moram juntos, mas decidiram viver uma relação aberta em nome das vivências que ainda não tiveram. “Vimos que nos conhecemos muito jovens e que a vida é um leque de oportunidades, aí decidimos abrir”, declarou Pitel ao Gshow.

7. Tem uma tatuagem com uma ex-melhor amiga

Ao todo, a sister tem 17 tatuagens . A primeira – um Mickey no tornozelo – foi feita quando ela tinha apenas 14 anos, com uma melhor amiga da época. Um ano depois, as duas brigaram e não voltaram mais a ser amigas.

8. Pretende utilizar o prêmio do BBB para ajudar a família

Caso ganhe o prêmio do BBB 24, estimado como o maior da história do reality , a sister pretende utilizá-lo para ajudar a família e mudar a sua vida. O dinheiro também será a resposta, não somente para os seus problemas, como também ao favoritismo pelo público. “O BBB é minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se gostam ou não de mim”, disse ao Gshow.