O litoral alagoano tem praias que encantam pela cor das águas (Imagem: Nobru Ferreira | Shutterstock) 2 praias deslumbrantes em Alagoas para conhecer

Que o litoral alagoano tem belíssimas praias, não restam dúvidas. Alagoas é um verdadeiro paraíso para quem busca dias de descanso à beira-mar, com sua extensa faixa de areia fina e mar de águas claras e mornas. Entre tantas opções, há algumas que se destacam por motivos específicos; seja para relaxar sob o sol, mergulhar em águas cristalinas ou simplesmente admirar o pôr do sol. Abaixo, veja duas praias que são destinos perfeitos para incluir no seu plano de viagem!

1. Praia do Patacho

Praia paradisíaca, muitos coqueiros, várias pousadas lindas; dentre elas, minha eleita foi a Pousada Samba Pa Ti, que possui um bangalô com piscina privativa em frente ao mar! Incrível, pessoal. Dependendo da maré, a Praia do Patacho permite que você ande quilômetros com a água no joelho. E a água é morninha, gente! Ela é praticamente deserta, não tem nenhum ambulante, somente as pousadas e os hóspedes.

2. Praia de Lages

Distante 105 km de Maceió, a Praia de Lages tem areias brancas, milhares de coqueiros, água translúcida azulada-esverdeada e piscinas naturais . Se você der sorte, pode receber a visita dos peixes-bois na praia em frente à Casa Rota Ecológica, onde passamos o dia. Confesso que nadar com eles foi emocionante! Na minha opinião, a Praia de Lages foi a número um do meu roteiro pelo estado. Os passeios de jangada para as piscinas custam em torno de R$ 50 por pessoa.

Por Symone Dias – revista Qual Viagem

Mineira, formada em Design de Interiores, sempre adorou viajar para conhecer a arquitetura de um lugar ou exposições de decoração, mas depois de um tempo viajar tornou-se um trabalho.