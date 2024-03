A Casapueblo é um lugar que deve ser visitado no Uruguai (Imagem: Guaxinim | Shutterstock) 5 dicas imperdíveis para descobrir os encantos do Uruguai

O Uruguai é um lugar repleto de belezas naturais, rica cultura e gastronomia de dar água na boca. De praias deslumbrantes a vinícolas de renome, há muito para explorar neste pequeno, mas encantador país sul-americano. Se você está planejando uma viagem ao Uruguai, confira estas 4 dicas imperdíveis que vão tornar sua experiência ainda mais inesquecível!

1. Pôr do sol

Em toda a Praia Mansa, há um espetáculo imperdível à tarde, mas o mais cobiçado é o da Casapueblo. Vários barzinhos nas praias vendem deliciosos clericots — bebida típica. Não deixe de provar!

2. Bodega Bouza

Para um extraordinário almoço, a mais famosa das vinícolas fica a quilômetros. Um tour com degustação, almoço e translado sai por 3 mil pesos — cerca de R$ 365.

3. Farol

Em José Ignácio, há um lindo farol, e a vila é um charme. Já no Porto de Punta, uma família de leões-marinhos nos dá boas-vindas.

4. Montevidéu

Em Montevidéu, fiquei no Mercure Punta Carretas, que tem linda vista para o Rio da Prata. Minha dica é passear pela Rambla, centro histórico, visitar uma bodega e comer… Destaque para dois restaurantes que conservam objetos antigos e mobiliários de época, o Bar Tabaré com especialidade em frutos do mar e o Primuseum, com menu de comidas típicas uruguaias e show musical de tango.

5. Punta del Este

Lindas praias, belos mirantes , muito vento e calor no verão. A 77 quilômetros está a bela Bodega Garzón, que oferece tour com degustação a partir de 700 pesos — cerca de R$ 86.

Por Simone Dias – revista Qual Viagem

Mineira, formada em Design de Interiores, sempre adorou viajar para conhecer a arquitetura de um lugar ou exposições de decoração, mas depois de um tempo viajar tornou-se um trabalho.