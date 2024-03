Paris é um destino encantador e com diversos pontos turísticos (Imagem: Catarina Belova | Shutterstock) 10 melhores passeios para fazer em Paris

Paris, a cidade da luz, é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, exibindo uma fusão encantadora de beleza natural, rica história e expressões artísticas. Situada às margens do majestoso rio Sena, a capital francesa é um verdadeiro tesouro arquitetônico, onde a harmonia entre o passado e o presente encanta a todos que a visitam. Além disso, é reverenciada como um paraíso culinário, com uma infinidade de cafés e restaurantes que oferecem experiências gastronômicas memoráveis.

A influenciadora digital Jess Anjos, que compartilha dicas de viagem e lifestyle na internet, lista 10 lugares que você não pode deixar de visitar se for a Paris. Veja abaixo!

1. Torre Eiffel

Não poderia faltar a icônica Torre Eiffel, um dos símbolos mais reconhecidos de Paris. O ideal é visitá-la durante o dia para apreciar a vista panorâmica da cidade e também à noite, quando ela se ilumina em um espetáculo de luzes deslumbrante.

2. Catedral de Notre-Dame

Apesar do trágico incêndio em 2019, a Catedral de Notre-Dame continua sendo uma visita obrigatória em Paris. A arquitetura é deslumbrante, e a história por trás desta icônica catedral gótica é fascinante.

3. Museu do Louvre

Um dos maiores e mais famosos museus do mundo, o Louvre abriga uma vasta coleção de arte e antiguidades, incluindo a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. O ideal é reservar pelo menos a metade do dia para explorar as inúmeras obras-primas neste magnífico museu.

4. Montmartre e Sacré-Coeur

O charmoso bairro de Montmartre, com suas ruas de paralelepípedos e artistas de rua, é um destino encantador para explorar. Subir até a Basílica de Sacré-Coeur oferece vistas deslumbrantes da cidade e é uma experiência imperdível.

5. Jardim de Luxemburgo

Este pitoresco jardim público é o lugar ideal para relaxar e desfrutar de um momento de tranquilidade longe da agitação da cidade. O local é incrível para fazer um piquenique e explorar os jardins paisagísticos e até mesmo alugar um barco a remo para passear pelo lago.

6. Saint-Germain-des-Prés

O charmoso bairro de Saint-Germain-des-Prés é conhecido por suas ruas elegantes, cafés históricos e boutiques de moda. Não deixe de passear pelas ruas de paralelepípedos e fazer uma pausa para um café em um dos tradicionais cafés parisienses.

7. Rio Sena e passeio de barco

Um passeio de barco pelo rio Sena é uma maneira relaxante de admirar os principais pontos turísticos de Paris, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame. Caso busque um clima mais romântico, o ideal é fazer o passeio ao entardecer.

8. Moulin Rouge

Para uma noite de entretenimento e glamour , não deixe de assistir a um espetáculo no famoso cabaré Moulin Rouge. Com suas dançarinas deslumbrantes, figurinos extravagantes e música envolvente, é uma experiência única em Paris.

9. Palácio de Versalhes

Embora não esteja localizado no centro de Paris, o Palácio de Versalhes é facilmente acessível de trem e vale a visita. Com magníficos jardins, opulentos salões junto a história fascinante deste emblemático palácio real.

10. Bairro Marais

Este bairro vibrante e diversificado é conhecido por sua cena cultural e gastronômica. Explore as ruas de paralelepípedos, visite as lojas de design e desfrute de deliciosas iguarias em cafés e restaurantes locais.

Por Atallide